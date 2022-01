Lancement des Trophées du sport 2022

Cette année encore, le jury composé de 7 journalistes sportifs de différents médias a retenu 12 athlètes, 6 hommes et 6 dames. Ils pourront prétendre aux titres de meilleur athlète ou espoir de l’année. Le grand gagnant se verra décerné le grand prix du public grâce aux votes des internautes.

Les nominés sont : Nicolas Vermorel, Michel Bourez, Nohoarii Paofai, Teura Tupaia, Teherearii Oopa et Hititua Maihi chez les hommes. Et Flore Hani, Hinatea Penilla, Lea Godallier, Krystal Garcia, Chloé Yuam et Hereani Temarono chez les dames.

La soirée des lauréats se tiendra le 16 février prochain. Un tremplin pour les sportifs de haut niveau : “ils ont besoin de reconnaissance parce que le sport de haut-niveau, c’est beaucoup d’entraînement, de sacrifice, que ce soit familial ou individuel”, explique Georgy Adams, ambassadeur de la soirée et ancien joueur de basket professionnel. “C’est un tout. La reconnaissance d’un soir, c’est la reconnaissance d’années de travail. Et pour un sportif, je peux vous assurer qu’avoir un prix quel qu’il soit, c’est beaucoup de labeur et de sueur qui sont récompensés. Non seulement c’est une reconnaissance, mais c’est une fierté pour un sportif”.