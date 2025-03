Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship : les Hawaiiens maîtres incontestés chez eux

Après une entrée remarquée dans la Hawaii Pipeline Bodyboarding Championship, les Polynésiens ont connu une réussite plus mesurée samedi dernier, deuxième et dernière journée de compétition de l’Open Mens Pro. Si Thibault Casabiance, Hakahei Huuti et Manea Fabisch (2.57) se sont arrêtés au deuxième tour, Tahiri Tehei et Dayven Faua se sont hissés au 3e tour. Seul Faua, bodyboarder de Papenoo, est parvenus à atteintre les quarts de finale, battu par Mack Crilley et Tanner McDaniel.

Les plus grands noms du bodyboard, dont les anciens champions du monde Jared Houston et Andre Botha, ont eux été éliminés dès le 2e tour. Au 3e, c’est Damian King et la légende locale Jeff Hubbard (3 fois champion du monde et 5 fois vainqueur à Pipeline) qui sont tombés, tout comme le champion du monde en titre, l’Espagnol Armide Soliveres.

En finale, le Mexicain Alfonso David Aguilar Conteras était ainsi seul face à trois Hawaiiens : Sammy Morretino, Mack Crilley, et Dave Hubbard. Sur sa dernière vague notée 9.43 points, ce dernier s’adjuge la victoire. Avec un total de 17.70 points il remporte la Hawaii Pipeline Bodyboarding Invitational 2025.