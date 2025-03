Nouvelle-Zélande : la découverte « incroyable » d’un waka traditionnel aux iles Chatham

Des parties d’une pirogue océanique traditionnelle (waka) sculptées et décorées ont été découvertes en janvier dans les îles Chatham, à environ 800 km à l’est de la Nouvelle-Zélande.

Le ministère néozélandais de la Culture a annoncé ce lundi (mardi en Nouvelle-Zélande) la fin des fouilles. « Au cours du mois dernier, l’équipe a travaillé sans relâche pour récupérer les pièces visibles du waka qui sont restées in situ. Plus de 450 pièces waka et autres objets d’intérêt ont été récupérés. Ces articles sont maintenant entreposés en sécurité dans le cadre de mesures de conservation provisoires « a déclaré Glenis Philip-Barbara, membre du ministère de la Culture et du Patrimoine Manatū Taonga.

Les îles Chatham sont un archipel administré par la Nouvelle-Zélande. Les morceaux du waka ont été découverts dans une crique de la côte nord de l’île principale.



La datation et d’autres analyses du matériel sont en cours. L’archéologue principal Justin Maxwell s’attend à ce que le waka révèle de nouvelles informations sur la construction de bateaux, les voyages et le commerce polynésiens. « C’est de loin la découverte la plus importante en Nouvelle-Zélande, peut-être en Polynésie, et elle restera comme l’une des découvertes les plus importantes de tous les temps en Polynésie », estime-t-il auprès du média The Guardian.

Ce qui rend la découverte de ce waka exceptionnelle c’est le nombre de morceaux mis au jour. « Normalement, lorsque des waka sont retrouvés, que ce soit ailleurs en Polynésie ou à Aotearoa, on en trouve de très petites parties. Avec celui-ci, nous disposons de centaines de composants… et d’une large gamme de matériaux, explique-t-il au Guardian. Trouver tous ces composants préservés est incroyable et cela va nous aider à en apprendre beaucoup plus sur la technologie waka polynésienne.«

C’est Vincent Dix et son fils Nikau, agriculteurs, qui ont repéré pour la première fois des morceaux du waka. De fortes pluies ont fait surgir de terre des morceaux de planches. Le père et le fils les ont ramené chez eux, pensant au départ qu’elles pourraient faire une belle table basse. Mais ils ont rapidement réalisé que leur trouvaille était précieuse, lorsqu’ils ont remarqué qu’un bout de bois était sculpté.

Les pièces récupérées vont d’une planche de bois de cinq mètres de long avec des trous pour les attaches à de petits morceaux de coquille de pāua irisée et d’obsidienne utilisés dans les décorations. Plusieurs planches sculptées plus petites contiennent encore des disques d’obsidienne travaillés et incrustés dans le bois. De la corde tressée et d’autres matériaux tissés, faisant probablement partie d’une voile ont aussi été découverts.



Pour Maui Solomon, président du Moriori Imi Settlement Trust, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un « waka ancestral Moriori » qui a amené certains de ses ancêtres dans les îles il y a des centaines d’années. Les Moriori sont peuple polynésien autochtone des îles Chatham.



Selon Maui Solomon les entailles du waka et les longues poignées en forme d’oiseau sont des éléments importants utilisés dans les petits bateaux côtiers traditionnels Moriori.

Il affirme que cette découverte correspond aux traditions orales enregistrées dans l’histoire Moriori du XIXe siècle.

Les travaux visant à déterminer l’âge du waka ne font que commencer. Pour Maui Solomon, la découverte est « énorme pour les Moriori, c’est énorme pour les îles Chatham, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique. »