Le swim & run, une discipline en plein essor au Fenua

200 participants à la Vodafone Swimrun de Punaauia, 300 participants à la Swimrun Vaipahi, et plus 350 participants à la Tauati Ferry Swimrun de Moorea il y a deux semaines.

Le swimrun a la côte à Tahiti. En témoigne les compétitions qui prennent le pas sur le trail et le triathlon. Une popularité qui se voit aussi du côté des clubs de natation. L’année passée, le cercle des nageurs de Polynésie a compté environ 30% d’inscriptions supplémentaires.

« On a un public adulte qui vient se renseigner auprès du club pour perfectionner la natation, et ça dans un but qui est de se perfectionner dans la pratique du swim & run, explique Katarin Quelennec-Lorzil, directrice technique et entraîneuse. À la base ce sont peut-être des coureurs qui veulent s’essayer à cette pratique-là, se perfectionner pour perdre un peu moins de temps dans l’eau ! »

Selon le président de la fédération de triathlon, Joe Tapare, si le swimrun connaît un tel succès, c’est parce que c’est un sport accessible et convivial. « Déjà ça nécessite moins d’équipement, il y a aussi un vrai esprit de convivialité parce qu’on coure par équipe de 2, par binôme. Et c’est aussi la variation de l’environnement puisqu’on progresse sur plusieurs distances, la variation de l’environnement, aquatique et puis terrestre… La Polynésie dispose d’un terrain de jeux qui se prête très bien à cette discipline.«

Directeur de cabinet du président de l’assemblée, Richard Tuheiava a été mordu par la discipline il y a quelques années. Il en est même devenu un fervent ambassadeur sur les réseaux sociaux. Une révélation qui lui a permis de perdre 30 kg en un an et demi. « C’est un sport d’émerveillement, je ne cherche pas la performance. Dans le cadre de cet entraînement, j’ai suivi la passion et l’émerveillement que m’a procuré ce sport. Il a fallu découvrir que le corps avait besoin de perdre du poids. Je crois que c’est un peu le but aussi. Mais on ne perd pas du poids que pour perdre du poids. On perd du poids parce qu’on a besoin d’être plus à l’aise, d’être beaucoup plus mobile, plus agile. Et peut-être aussi pour ménager ses articulations et tendons ».

Au-delà de la force physique que ce sport lui procure, c’est aussi le rapport à la nature qui le séduit.

« C’est que ce n’est pas nous qui sommes maitres de la nature. C’est la nature qui décide, et nous, on s’adapte. Et dans le sport à deux, en équipe, notamment la pirogue ou le swimrun, on est obligés de respecter ça comme postulat de base. Il n’y a pas une course de swimrun qui se ressemble. Que ce soit au niveau de la température de l’eau, des vents, des courants, même l’ensoleillement ou la chaleur ! Même si on répète la même course l’année suivante, ce ne sera pas la même. »

Pour l’instant, le swimrun dépend de la fédération tahitienne de triathlon. Mais ses adeptes espèrent voir la discipline se développer au sein d’une fédération propre et d’un championnat.