Orages : une grande partie du fenua en vigilance jaune

Ce vendredi, Météo France a placé l’archipel de la Société, une partie des Tuamotu et des Australes en vigilance jaune pour les orages. De fortes pluies sont également attendues aux Australes.

À Tahiti et Moorea vendredi soir, quelques grains pourront se développer en mer, près des côtes Sud. Samedi, Météo France prévoit un temps « lourd et instable, avec des orages pouvant éclater de manière isolée. Vent faible de secteur Nord vendredi soir, venant Nord-Est pour samedi. Mer agitée. Houle de Sud, 2 mètres 50, s’amortissant à 2 mètres samedi. Températures extrêmes prévues : 24 et 31 degrés celsius.

Dimanche, le temps devrait être « chaud et très humide avec un ciel très nuageux » aux îles du Vent. Passage de quelques averses et de grains dans l’après-midi, et en soirée. Vent, faible à modéré, de ecteur Nord à Nord-Est, rafales sous grains à, 50/60 km/heure. Mer agitée. Houle longue de Sud Sud-Ouest, d’1 mètre 50.