La délégation de service publique passe de 4 à 8 ans dans le monde du sport

Le Pays change les modalités et la délivrance des délégations de service publiques. Leur durée double, passant de 4 à 8 ans. Plus de temps, c’est plus de marge de manœuvre pour dérouler une stratégie et développer la discipline. Mais en contrepartie, le Pays se montrera plus exigeant : les fédérations devront présenter un projet fédéral.

Pour Alfred Lai Koun Sing, président de la fédération Polynesia taekwondo, « c’est une très bonne chose. Quatre ans, ce n’est pas assez pour préparer les athlètes. Pour les athlètes de haut niveau, il faut travailler dans la durée, chez les cadets, juniors et seniors. 8 ans c’est deux olympiades. Notre objectif c’est de préparer les jeux »

Fini les longues attentes également pour les financements : les dotations seront allouées chaque année. Mais le gros changement, c’est l’instauration d’un contrat entre et le Pays et les fédérations. La gestion des finances publiques sera étudiée chaque année et un bilan sera établi à mi-parcours.

« Ce bilan, il va se poser sur des objectifs qui auront été posés, fixés par les fédérations elles-mêmes, puisque pour la première fois de notre histoire, il y a un gros accompagnement de la direction Jeunesse et Sports sur ce fameux projet fédéral qui va porter le leadership de la fédération, explique la ministre des Sports Nahema Temarii. Et ce projet fédéral, c’est un fichier Excel avec beaucoup d’onglets, où on vient spécifier le sport de haut niveau, le sport de masse, qu’est-ce qu’on va chercher en terme de licenciés, l’objectif étant la promotion des activités physiques et sportives au Fenua. »

Ambition du Pays : remettre de l’ordre et éviter la multiplication des fédérations. Car certaines disciplines comptent des structures concurrentes. C’est le cas du taekwondo, de la boxe ou encore de l’escrime.

Mais les structures qui n’ont pas la fameuse DSP peuvent toujours candidater. Un critère : avoir au moins 4 ans d’existence. La campagne de subventions sera bientôt lancée.

Jean Cuneo, président de la fédération d’escrime Maohi compte bien « participer« . On va faire de notre mieux, si on l’a tant mieux, et on prouvera qu’ils ont fait le bon choix, d’aileurs je suis un compétiteur , moi je veux des résultats. Rendre des comptes. (…) Il ne faut pas s’endormir, moi je trouve ça très bien, je suis partant ».

Pour cette 1ere application, le délai de la délégation de service publique sera de 6 ans, le temps d’atteindre 2027 avec l’organisation des jeux du pacifique et les 4 prochaines années pour les prochains jeux aux Tonga en 2031.