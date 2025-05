Plus de 400 aito au départ du Tauati Ferry Swinrun Moorea, un record

Comme pour chaque édition, le départ de la course sera donné en mer, depuis le Tauati Ferry. Les compétiteurs enchaineront ensuite natation et course à pied dans le cadre idyllique qu’est Moorea.

230 athlètes sont engagés sur le 20 km (M) et 150 autres sur le 40 km (XL) auxquels s’ajoutent ceux qui effectueront la course en solitaire. 25 équipes étrangères sont également attendues. Il s’agit du record de participation depuis la création de la compétition, selon la MOZTeam, ses organisateurs bénévoles.

« Tous les dossards du format M ont été attribués en 45 minutes seulement, et ceux du format XL en moins de 24 heures. Une performance qui reflète l’attractivité unique de cette course et la fidélité grandissante de sa communauté de passionnés », se félicitent-ils dans un communiqué.

Les parcours proposés seront « exigeants, mais accessibles, entre plages de rêve, sentiers sauvages et traversées à la nage ». « Une cloche, installée sous l’arche d’arrivée » attendra « chaque ‘finisher’ pour être sonnée dans une ambiance de liesse partagée », ajoutent-ils.

Les organisateurs disent vouloir faire de cette compétition « un rêve, un ‘must do’, une case à cocher dans la ‘bucket list’ de chaque swimrunner de la planète ».