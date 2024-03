Aurélien Foussard, champion de Polynésie Men’s Physique

Hommes de Polynésie retrouve Aurélien Foussard dans sa salle de musculation à Pamatai, où il s’entraîne chaque jour. Après la compétition, le galbe de ses muscles s’est adouci, son régime s’est assoupli. Le champion de Polynésie Men’s Physique confie en tout modestie son parcours, son amour pour ce sport de force, le défi que représente la compétition, et ses objectifs pour 2024.

PERFORMANCES

Aurélien n’a pas toujours eu un physique à se retourner dans la rue, une carrure à envier ou à admirer, en bref, une force et une virilité qui ne laissent pas indifférents. Avant, il pouvait passer inaperçu. Impossible aujourd’hui.

« J’ai débuté la musculation en salle pour développer la force athlétique, à la recherche de performance physique uniquement. »

Mais rapidement, Aurélien recherche d’autres critères corporels, qui ne répondent plus au goût du public, mais à celui des juges lors des compétitions internationales.

« En 2014, j’ai participé à ma première compétition, le Tahiti Body Contest. J’ai gagné la médaille d’or dans ma catégorie Men’s Physique. Depuis, je ne me suis plus arrêté. »

L’athlète polynésien collectionne les médailles, et détient le titre de Men’s physique1 toutes catégories depuis 2019.

« C’est une catégorie qui m’attire. Une discipline plus efficace pour performer à l’international. »

En 2017, Aurélien est dans le Top 10 de l’Arnold Classic Australie. En 2019, il arrive 3e en novice, et 5e en open du NPC Excalibur. En 2023, au NPC Border States à San Diego (États-Unis), il remporte toutes les catégories Men’s Physique : Novice, Masters et Open.

« En tant que champion de Polynésie, j’ai envie de représenter le fenua à l’international, et de donner le meilleur de moi-même ! »

ENTRAÎNEMENTS

Aurélien arrive en Polynésie à l’âge de 5 ans. Il grandit avec le surf à Moorea, mais quand il migre à Tahiti, il se tourne alors vers la musculation, un sport plus compatible avec sa vie active.

Chaque jour contribue à construire son physique. Avec rigueur et discipline. Endurance chaque matin (vélo d’appartement). Régime diététique suivi au quotidien. Mode de vie où le sport est omniprésent, en parallèle de la vie professionnelle, familiale et sociale. Cette dernière est impactée, mais « tu t’y fais », explique Aurélien, dont les priorités vont d’abord à sa famille, et à sa fille.

« Mes proches ont appris à me comprendre avec les années ; aujourd’hui ils conçoivent mon engouement pour ce sport, et les sacrifices qui en découlent. »

L’athlète apprécie de partager son expérience et de donner des astuces à ceux qui s’y intéressent.

« Il est nécessaire de bien réfléchir avant de se lancer dans le culturisme, de veiller à être correctement encadré (sport et diététique), de se préserver, et de ne jamais baisser les bras. Il faut ménager sa monture. »

FIGURES SPORTIVES EMBLÉMATIQUES

Aurélien souhaite durer, et briller autant que possible dans ce domaine auquel il consacre tant d’énergie. Mais alors qu’il est sur une pente ascendante, faite d’entraînements et de médailles, survient la Covid et son cortège de restrictions.

L’épidémie alanguit le temps, freine les entraînements, et de 2019 à 2022, les compétitions tombent en berne. Or le temps, Aurélien n’en dispose pas à rallonge. Il a aujourd’hui 35 ans, et sa carrière doit prospérer maintenant. En effet, l’âge des compétiteurs dépasse rarement les 40 ans. Roberto Gym est l’une des rares salles à accueillir ses athlètes lors de l’épidémie. Mais son fondateur Roberto Cowan, sportif complet, pionnier et multi-champion de bodybuilding en Polynésie, décède subitement en janvier 2022.

« Roberto était une personne emblématique. Nous transmettons et poursuivons l’héritage qu’il a transmis à la salle. Je souhaite performer pour lui rendre hommage. »

D’autres figures inspirent également l’athlète.

« Les grands sportifs locaux ont toujours été une source d’inspiration pour moi. À mes débuts en compétition, c’est Dany Gérard qui m’a poussé à atteindre mes objectif, et à viser toujours plus haut. »

COMPÉTITION

Ils sont une poignée d’athlètes polynésiens à représenter leur pays à l’international. Des compétitions qui revêtent d’autant plus importance que Tahiti se situe à l’écart du monde.

Fin 2023, la NPC Border States à San Diego réunit des athlètes d’envergure internationale. En phase de préparation, Aurélien est en état de concentration maximum. Tous ses efforts sont dirigés vers le challenge. Muscles hypertrophiés, veines saillantes, peau luisante de tan² : son corps devient une véritable quintessence artistique de la forme physique.

« En compétition, il faut rester persévérant. Que l’on gagne ou que l’on perde, il faut continuer. Et si l’on perd, ce n’est pas une raison pour arrêter, car la fois suivante peut mener à la victoire. »

Aurélien se met alors dans sa bulle, en faisant abstraction du physique impressionnant des autres concurrents ; ils sont une centaine dans sa catégorie. Aurélien y croit, persévère… Et remporte toutes les catégories. Parce qu’il ne lâche pas.

Aurélien se prépare actuellement pour deux compétitions aux États-Unis cette année : la Border States, et une compétition NPC à Las Vegas. Pour donner encore et toujours le meilleur de lui-même.

« Je remercie ma famille, tous les gens qui m’entourent, ainsi que Bryan, Anthony, la salle Roberto Gym, et mes sponsors. »

QUELQUES CONSEILS PARTAGÉS PAR AURÉLIEN POUR DÉBUTER :

Hors compétition, ce sport peut se pratiquer sans limite d’âge, et tant que le physique le permet. Il s’agit de bien gérer ses efforts, de ne pas porter lourd tous les jours, et d’éviter les mauvaises postures pour ne pas se blesser. Au niveau diététique, manger des repas équilibrés, en variant les sources de protéines et de féculents, sans pour autant se priver de tout : les frustrations au long terme sont inutiles et même contre-productives.

__________________

1 Le concept de Men’s Physique fait son apparition dans les compétitions internationales vers 2011, et développe plus la partie haute du corps, qui s’approche d’une forme de « V ». Le bodybuilding, en développant l’ensemble du corps, le fait plus ressembler à un « X ». En compétition, la prestance est importante, et le posing diffère par rapport à d’autres disciplines de culturisme.

2 Autobronzant destiné à capter la lumière sur la peau, à mettre en valeur le dessin des muscles, et à faire ressortir leurs lignes au maximum

