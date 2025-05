Surf : Tya Zebrowski et Kauli Vaast s’imposent à la Toa Papara

Au moment d’entamer leur série du troisième tour, Kauli Vaast, Eimeo Czermak et Mihimana Braye sont les derniers Tahitiens en lice dans le tableau masculin.

Face à leurs rivaux hawaiiens, Vaast et Braye font mieux que résister. Le champion olympique prend rapidement les commandes de la série avec des notes de 7 et de 7.85, pour un total de 14.85. Mihimana Braye emboite le pas de son camarade de la Presqu’île avec un score cumulé de 13.85.

Si Eimeo Czermak s’est bien battu, il se classe troisième de la série derrière Vaast et Braye qui se qualifient tous les deux pour la suite de la compétition. « On est tombés tous les 3 avec Eimeo. C’est dur de tomber contre les boys, confie Kauli. Ça passe pour Mihimana et moi. Au moins il y a deux Tahitiens en quarts. On va tout donner pour aller le plus loin. On veut une finale full tahitians. On va essayer. »

« Je suis tombé sur ma 2e meilleure vague. Je pense que j’aurais pu améliorer et peut-être passer plus facilement la série, estime Mihimana. Je me suis mis un peu en danger. Ce n’est pas facile les conditions aujourd’hui mais on fait avec et série après série on y va. L’objectif c’est d’aller au bout et on va y aller. »

Dans le tableau féminin, le contingent tahitien est encore bien fourni. En demi-finale, elles sont encore cinq surfeuses en course pour la victoire finale.

Dans la première demi, Aelan Vaast domine les débats avec un total de 14.15. « Avoir deux Vaast qui gagnent, c’est vraiment un de nos objectifs parce que c’est une sensation incroyable. »

La Hawaiienne Skaii Suitt prend la deuxième place du heat et élimine au passage Takihei Ellacott. « C’est comme ça. Je m’entrainerai plus dur. Voilà. »

Finalement, chez les dames, Tya Zebrowski décroche la victoire à la Toa Pro grâce à un total de 16.75. Et du côté des messieurs, à l’issue d’une finale très disputée, Kauli Vaast arrache la victoire grâce à un score cumulé de 18.15, contre un total de 16 pour Mihimana Braye.