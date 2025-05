Une opération de nettoyage est programmée du 12 au 15 mai 2025 de 20h à 2h du matin. Deux voies de circulation seront fermées, allant de l’avenue Prince Hinoi ; du boulevard Pomare ; de l’avenue Pouvana’a a O’Opa et de la cour de l’Union sacrée de chaque côté du terre-plein central.

Cette fermeture permettra au service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP) d’effectuer l’entretien du gazon et des plantations existants.