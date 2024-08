Des nouveautés pour le Pass’Sport en 2024

Le Pass’Sport présente plusieurs nouveautés cette année :

Élargissement de l’âge des bénéficiaires : les jeunes de 3 à 20 ans sont désormais éligibles ;

les jeunes de 3 à 20 ans sont désormais éligibles ; Augmentation du plafond d’éligibilité : jusqu’à 15 000 francs par an et pour une activité pour les jeunes dont les parents gagnent moins de 4 SMIG nets par mois, soit environ 584 000 francs ;

jusqu’à 15 000 francs par an et pour une activité pour les jeunes dont les parents gagnent moins de 4 SMIG nets par mois, soit environ 584 000 francs ; Aide renforcée pour les jeunes en situation de handicap : jusqu’à 50 000 francs par an pour couvrir les frais d’inscription, d’adhésion et d’équipement ;

jusqu’à 50 000 francs par an pour couvrir les frais d’inscription, d’adhésion et d’équipement ; Extension des activités éligibles : Le dispositif est maintenant ouvert aux associations, clubs sportifs, écoles de Ori Tahiti, ainsi qu’aux salles de sport disposant d’un coach sportif.

L’intégration des écoles de danse tahitienne fait donc partie des grandes nouveautés en 2024 : « N’importe lequel d’entre nous qui a fait au moins une heure de cours de ‘Ori Tahiti vous dira que c’est l’équivalent d’une séance de muscu ou l’équivalent de 45 minutes de courses etc. Le ‘Ori Tahiti, c’est aussi une activité physique et sportive ! Aujourd’hui, le ‘Ori Tahiti est sous la tutelle du ministère de la Culture, et si on veut fonctionner en bonne intelligence, eh bien il faut le faire en interministérialité » explique Nahema Temarii, ministre des Sports et de la jeunesse.

Ce dispositif est entièrement financé par l’État. 60 millions de Francs sont disponibles. Si l’intégralité de ces fonds n’est pas consommé d’ici la fin de l’année, l’argent sera redistribué à l’échelle nationale. L’enjeu est donc de profiter de cette aide avant qu’il ne soit trop tard, mais aussi de prouver au pays l’efficacité du dispositif : « Le sport de masse est un merveilleux outil de cohésion sociale, c’est un merveilleux outil de santé publique, et également une manière d’éduquer nos enfants. C’est l’école de la vie, la vie associative, donc il va falloir au pays, sur la base des résultats qu’on va pouvoir observer sur les prochains mois, réfléchisse à mettre en place ce dispositif, peut-être avec les crédits du Pays ».

L’année dernière, seuls 600 Pass’sport avaient été utilisés. Objectif cette année : en distribuer 5 000. Premiers arrivés, premiers servis.