Les enseignants planchent sur une nouvelle charte de l’éducation

Pas de cours aux élèves ce vendredi matin, mais un moment de partage et de réflexion commune pour le personnel enseignant et non enseignant : la nouvelle charte de l’éducation est en cours d’élaboration. Elle est un véritable guide de tous les acteurs et les partenaires de l’éducation. La précédente remonte à 2017. « Nous pensons qu’il était important (de la réadapter, NDLR) parce qu’on a évolué, estime Leonne Tehiva, enseignante. On n’a plus les mêmes moyens. On devrait certainement revoir nos pratiques. On est tous connectés. On est à l’ère numérique, on parle de l’IA. Je pense qu’on est amenés, nous aussi, à être formés sur des choses innovantes pour pouvoir ensuite former les élèves. »

Pour ce faire, le personnel couche sur le papier ses idées sur plusieurs thématiques. En petit groupe puis en assemblée générale, chacun donne son avis avec un objectif : repenser la place de l’enfant polynésien au cœur du système éducatif. Pour Teiki Dubois, directeur de l’école protestante Charles Vienot, « les élèves d’aujourd’hui ne sont pas les élèves d’hier et d’avant-hier. Avec ce changement générationnel, on est obligés de proposer des outils, des pédagogies, un environnement différent pour mieux accompagner les enfants. D’où l’importance de cette charte de l’éducation qui s’adapte à l’évolution sociétale. C’est construit de manière à pouvoir mettre l’enfant polynésien au cœur du dispositif, de manière à pouvoir améliorer les résultats scolaires de nos élèves. »

Cette journée de consultation a eu lieu dans l’ensemble des établissements scolaire du premier et du second degré. Une synthèse sera ensuite réalisée par les équipes du ministère de l’Éducation avant la parution de la future charte. Depuis 1992, c’est la 5e fois qu’elle est renouvelée.