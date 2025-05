Les Tiki Toa s’inclinent d’un souffle face au Chili (7-6)

Les Tiki Toa ont livré une bataille intense pour leur entrée dans le groupe C de la Coupe du Monde de Beach Soccer 2025, mais se sont inclinés de justesse face au Chili, sur le score serré de 7-6. Une défaite frustrante pour les représentants du fenua, qui ont manqué de réussite face à une équipe chilienne très réaliste.

Sous la direction de Teva Zaveroni, les Tiki Toa ont dû courir après le score une grande partie de la rencontre. Les Chiliens, très efficaces, ont su convertir la moindre opportunité. À l’inverse, Tahiti a cruellement manqué de réussite, malgré de nombreuses occasions franches et une grosse pression offensive en fin de match.

« Il nous a manqué un peu de réussite pour gagner ce match. On a fait de bonnes choses, mais les Chiliens ont été plus réalistes que nous, et en Coupe du monde, chaque détail peut faire la différence », confiait après la rencontre Heirauarii Salem, auteur d’un triplé qui n’a malheureusement pas suffi pour faire pencher la balance en faveur des Tahitiens. Le coach Teva Zaveroni, quant à lui, a déclaré : « Il nous reste deux matchs à jouer, deux finales qu’il faudra gagner si on veut sortir du groupe. »

Car rien n’est perdu. Les Tiki Toa ont encore toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale. Pour cela, ils devront impérativement battre le Sénégal, champion d’Afrique en titre, ce dimanche à 2h30 du matin (heure de Tahiti). Une rencontre décisive à suivre en direct sur TNTV.

Avant cela, les supporters pourront observer avec attention le duel entre le Sénégal et l’Espagne, ce vendredi à 6h30. Un choc entre deux grosses nations, qui donnera des indications précieuses pour la suite des matchs de poule.

Les Tiki Toa, eux, savent ce qu’il leur reste à faire : transformer la frustration en force, et aller chercher cette victoire cruciale pour continuer à rêver.