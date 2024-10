Hekeani Huhina, mettre la femme en valeur avec le sport

Enfilez vos baskets ! Femmes de Polynésie vous emmène à Moorea dans la salle de sport créée par Hekeani Huhina. Cette jeune femme dynamique a décidé de se consacrer à sa passion tout en offrant un espace de bienveillance et d’échange pour les femmes de Mooz.

Sa passion : le sport

Originaire des Marquises, Hekeani Huhina a toujours baigné dans le sport. Elle a pratiqué l’athlétisme, le karaté et le tennis, et a même représenté son ile, Hiva Oa, lors des jeux inter-îles à l’âge de 11ans. Elle arrête le sport à 13 ans, lorsqu’elle tombe enceinte. Elle y revient dès que sa fille ainée a 7 ans et se lance à fond dans la musculation, le CrossFit et le cross training.

« Quand j’ai commencé la muscu, ça m’a plu tout de suite. Ce que j’aime, c’est la souffrance ! Je souffre, je souffre et ensuite, je pose la charge. Et quand je rentre, je suis satisfaite. C’est pour ça que j’ai continué. Je ne me suis jamais arrêtée. »

Et Hekeani transmet cet amour de la souffrance, de l’effort.

Passionnée d’activités physiques, elle pratique depuis deux ans la force athlétique avec l’association de Moorea [1] et la Fédération[2]. Elle apprend d’abord avec des coachs, puis achète du matériel pour devenir autonome, travailler de chez elle, et « avoir sa dose de souffrance ».

Lorsque son mari se retrouve licencié économique, elle s’interroge sur sa carrière : depuis 2009, elle travaille à la boutique du lycée agricole de Moorea et pratique le sport à côté, pour le plaisir. Promue au rang de responsable commerciale au fil des ans, elle envisage néanmoins d’évolue professionnellement ailleurs et en 2024, apparaît l’opportunité de faire de sa passion son métier. Hekeani décide d’ouvrir, avec son tane, une salle de sport à Vai΄are : Motiv’actions avec Heke.

« Autant profiter de ce licenciement pour avancer : je dis que rien n’arrive pas hasard. J’avais déjà cette idée de créer ma salle, mais j’ai pris cet évènement comme un signe. C’était le bon moment. »

Hekeani commence cette nouvelle activité à mi-temps dès le mois de février. Très vite, elle est victime de son succès. Déjà connue sur les réseaux pour son histoire familiale, la coach sportive jouit de sa popularité, et les demandes de cours s’accumulent. La vahine de 35 ans demande alors sa mise en disponibilité, ce qui lui permet de se consacrer à temps plein à la transmission de sa passion. Elle va enfin pouvoir partager son expérience, en sport et en nutrition, avec ses clientes.

Créer un espace pour les femmes

« C’est la femme que je mets en valeur. Les femmes, les mamans, j’insiste… Elles croient qu’elles n’auront pas le temps de faire du sport, de prendre soin d’elles à cause des enfants. J’aime bien leur dire : ‘ Toi aussi, tu as le droit, tu mérites, tu peux’. »

Coach et maman de quatre enfants, cette « addict » d’adrénaline sportive entend adapter ses cours aux emplois du temps des mamans. Elle a créé aussi un espace pour les femmes, entre bienveillance et entraide, avec des tarifs abordables. Le but est de les encourager à prendre le temps et à se faire plaisir à travers le sport.

Elle explique qu’elle s’est basée sur ses expériences pour la création de ce lieu à la fois sportif et féminin :

« J’ai décidé de prendre des choses de la salle de sport et de rajouter ce que je n’avais pas vu ailleurs et que je me suis toujours dit qui manquait : absence de jugement, bienveillance, confiance en soi.

Moi-même maman de quatre enfants, je sais qu’il est compliqué de s’organiser entre les enfants et la salle de sport. Quand j’allais à la salle, j’amenais mes enfants avec moi, je les regardais jouer dans leur coin. Je me suis dit : ‘Si un jour, j’ouvre une salle, je ne vais pas oublier les enfants’. »

Et les enfants ont leur espace dans la salle de Hekeani.

Se donner les moyens

La jeune Marquisienne nous impressionne par sa détermination et son optimisme. Pour elle, il n’y a pas d’obstacle, seulement des leçons et « tout ce qui arrive est positif ». Désormais, elle se consacre à temps plein à sa passion et travaille de concert avec son mari, lui aussi sportif.

« Il faut être bien entourée pour lâcher un confort salarial et partir à l’aventure. Je savais que ça allait marcher. J’ai le soutien de ma famille, de mon tane et de mes enfants. On discute de tout ensemble, et je les remercie de me suivre. »

Rien ne semble irréalisable, et c’est ce qu’elle essaie de transmettre aux femmes qu’elle entraine.

« J’ai toujours fait toute seule : à partir de cours dans les boites de sports, à partir de mes recherches. J’ai partagé sur les réseaux et aujourd’hui, je transmets à mes clientes et le message passe mieux. Mon message principal, c’est : tout commence par la motivation. Il faut se donner les moyens. Pour la vie en général, mais aussi pour le travail et le sport. »

Hekeani porte haut et fort ses ambitions. Les vahine qui viennent s’entrainer dans son club sont désormais des habituées, « contaminées » par sa bienveillance et sa motivation. Elle a réussi à créer un espace convivial où l’on peut se retrouver pour se mettre en forme, se vider la tête, prendre du temps pour soi, entourées de femmes attentionnées les unes envers les autres.

Sous l’oeil attentif de leur coach, les femmes viennent cultiver le gout de l’effort.

_________________

[1] Team My Gym Moz.

[2] Fédération tahitienne de force, d’haltérophilie, de musculation et D.A.

©Photos : Marie Lecrosnier–Wittkowsky pour Femmes de Polynésie