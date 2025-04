MMA : Nouvelle victoire chez les pros pour Julian Schlouch

Quatre combats chez les professionnels et autant de victoires pour Julian Schlouch. Face à Juan Camilo Rincon, c’est grâce à sa technique pied, poing que le Tahitien fait la différence. « Dans cette zone, vers la tempe, j’ai fait une ouverture. C’était bien dans la pointe de mon coude. Il y a eu d’autres coups. Ça a bien marché ce soir. (…) Quelques genoux au foie. J’ai vu qu’il ne s’y attendait pas », raconte Julian.

Juan Camilo Rincon est dur au mal. Mais devant la domination du Tahitien dans les deux premiers rounds, l’entraineur du Colombien décide de jeter l’éponge dans la troisième reprise, offrant ainsi la victoire à Julian Schlouch. « Je vais enchainer les combats. D’abord me reposer. J’ai un bon cheeseburger qui m’attend dehors. Je vais faire la fête un peu, fêter mon anniversaire, et puis reprendre les combats dès que possible, à l’étranger si possible. Je recherche ça. C’est mon 4e combat pro. Enchainer les victoires, c’est ça le but. »

Pour cette 4e édition de l’Octo Fighting League, trois combattants de Wallis-et-Futuna ont aussi fait le déplacement. Trois combats pour autant de victoires, dont notamment deux par soumission. L’une est signée par Axel Vinet qui l’emporte face à Heiarii Roy grâce à un étranglement. « J’ai vu les vidéos de l’octofighting league d’avant et je me suis dit que ce serait super pour nous. On a mis beaucoup de temps, beaucoup d‘argent dans ce voyage. Je n’ai sélectionné que les jeunes qui pouvaient venir chercher la victoire. (…) On reviendra tous les ans à Tahiti. On va revenir fort. Il faudra nous attendre », prévient Axel Vinet – Fondateur du Uvea Fight Camp à Wallis-et-Futuna.

Les rendez-vous de MMA s’enchainent au fenua. Le 10 mai la salle de Fautaua sera le théâtre du quatrième Tahiti Figthing Championship, avec pas moins de 28 combats prévus.