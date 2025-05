1260 personnes ont participé au triathlon des entreprises le 1er mai au complexe sportif de Arue. Au programme 5km de course à pied, 15km de vélo et 500m de natation. L'équipe Tahiti Fitness de Cédric Wan a remporté le défi en 59mn et 27s. Découvrez les résultats complets dans cet article :