Air Tahiti Rangiroa Pro : début probable de la compétition mardi 4 mars

La Air Tahiti Rangiroa Pro QS 1 000 s’ouvre par un jour off, ce lundi. Prévue du 3 au 7 mars à Avatoru, , la compétition pourrait commencer demain, alors que des vagues de 1 mètre et moins générées par le vent sont attendues pour deux jours, sur ce spot exposé aux houles du nord.

Pour de nombreux surfeurs hawaïens et tahitiens engagés dans cette dernière étape du circuit QS Régional, un bon résultat est crucial pour intégrer, ou consolider sa place dans le top 5, qualificatif pour le circuit des CS (Challenger Series), où évolue notamment Kauli Vaast. Actuel 16e, Mihimana Braye, dont le surf backside performant lui avait valu une place de finaliste en 2023, s’est félicité de la tenue de plusieurs QS au fenua (Taapuna et Papara ayant été ajoutées au programme).

« Rangiroa est une vague unique et parfaite, c’est l’un des meilleurs QS de l’année, » explique-t-il à la WSL .« Nous n’avions pas beaucoup de compétitions ici, mais la Fédération en organise de plus en plus. C’est motivant pour les jeunes surfeurs comme pour ma génération. Cet événement est très spécial pour moi » , explique celui qui a obtenu la seule victoire WSL de sa carrière à Rangiroa en 2015, en Pro Junior.

(Crédit photo : WSL / Matt Dunbar)

Chez les hommes, la bataille pour le Top 5 est encore ouverte jusqu’au 24ᵉ du classement, majoritairement composé de Hawaiiens. Actuel leader du classement, Shion Crawford vise une deuxième victoire consécutive face à ses poursuivants, eux aussi surfeurs hawaiiens réputés : Luke Swanson, Joshua Moniz, Oliver Zietz et Ezekiel Lau. Récemment blessé à Pipeline, Eimeo Czermak est toujours en convalescence et ne devrait pas participer.