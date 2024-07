210,3 milliards en 2023 : les dépenses de l’État en Polynésie en hausse

Les dépenses de l’État en Polynésie et augmentent en 2023. Avec 210,3 milliards de francs au total, dont 106,1 millliards sont consacrés aux compétences des Pays et 14,4 milliards à celles des communes de Polynésie, l’enveloppe est revue à la hausse par rapport à 2022 (+5,5%).

Une augmentation notamment due à l’augmentation des effectifs de l’État au fenua : 132 personnes supplémentaires cette année, auxquels il faudra ajouter 230 militaires qui seront recrutés d’ici 2023. Des efforts notoires ont été portés sur l’armée (compétence d’État), pesant 20 milliards sur l’année 2023. Un patrouilleur Outre-mer (le Teriieroo a Teriierooiterai) est arrivé en juin, et le 2e (le Philippe Bernardino) arrivera en 2025. Les vieux Guardian vont être remplacés par 3 falcon 50, et d’importants travaux sont prévus sur l’aérodrome de Faa’a.

Le plus gros poste de dépense est celui de l’éducation : 71,5 milliards pour la rémunération des enseignants et le fonctionnement des premier et second degrés des secteurs publics et privés.

Priorité affichée par le Haut-commissariat, la protection de la population, axée sur la prévention des violences intrafamiliales, de la délinquance, mais aussi sur le combat contre la mortalité routière. Une modification du code de la route local est dans les tuyaux, pour permettre aux forces de l’ordre de saisir les véhicules en cas de défaut de permis ou d’assurance.

Concernant les Jeux Olympiques, l’État a soutenu le Pays à hauteur d’1 milliard de francs :

326,2 millions pour aménager les installations portuaires de Taiarapu-Ouest

122,5 millions pour la passerelle piétonne et les infrastructures routières

220 millions pour viabiliser et aménager le domaine Rose

18,6 millions pour l’installation de mouillages écologiques à Taiarapu-Ouest

18,6 millions pour l’alimentation électrique sur site

250 millions pour la tour des juges

Les dépenses de l’État sont récapitulées dans le document ci-dessous, en français et en tahitien :