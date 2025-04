MMA : le 4e Octofighting League aura bien lieu à Tipaerui

Prévu initialement à la salle Manu Iti de Paea, l’Octogone de l’Octofighting League sera installé dans la salle Maco Nena à Tipaerui. « Notre sport, apparemment, ne véhicule pas les bonnes valeurs et les bonnes notions de respect, donc on nous a refusé de nous exprimer à la salle Manu iti devant le public Paea, rapporte l’organisateur Enzo Brigato.

10 combattants de la commune de la côte Ouest de Tahiti vont pourtant combattre samedi. « Heureusement, la ville de Papeete a été très réactive et nous a donné l’opportunité de faire l’événement à la date convenue. » L’organisateur regrette que le MMA soit encore mal perçu par certains. « Malheureusement, (…) on se rend compte que pour certaines générations, (…) il y a encore une connotation négative de sport brutal, bestial (…) mais c’est très codifié. Il y a des règles, un arbitre. (…) On fait tout pour que les mentalités changent ».

L’événement se déroulera ce samedi 26 avril à partir de 17 heures. Une soirée d’arts martiaux mixtes qui s’annonce explosive, avec 14 combats au programme, des athlètes internationaux prêts à en découdre et en tête d’affiche : un choc professionnel très attendu entre Juan Rincon et Julian Schlouch. « Pour moi, tant que je combats, le lieu n’a pas d’importance, a réagi Julian (…) La vision du MMA pour moi a quand même évolué. Ça a été légalisé en 2019. Il y a eu plein de compétitions. Je ne comprends pas comment on peut garder cette vieille mentalité. Je suis un peu déçu ».