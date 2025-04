L’Aéroport de Tahiti bientôt « crypto-friendly », une première mondiale

Des agents de trois compagnies aériennes : Air Tahiti, Air Moana, et Hawaiian airlines, des employés du duty free, des loueurs de voitures et restaurateurs de l’aéroport ont été formés mardi à l’utilisation de plateformes de paiement en cryptomonnaies. Objectif à terme : faire de l’Aéroport international de Faa’a, un des premiers au monde « crypto-friendly ».

Dans le monde, un véritable crypto tourisme s’est développé. Une étude de Buy Bitcoin Worldwide recensait 106 millions de propriétaires de Bitcoin dans le monde en 2023, soit 1,3 % de la population mondiale. Et selon une autre étude de l’Adan rassemble les professionnels du Web 3 en France et en Europe, 10 % des Français détiennent des cryptoactifs en 2025.

Lire aussi : Vers une généralisation des paiements en crypto actifs dans les commerces de Tahiti

Lancée l’année dernière, la PICS Academy de Hellmouth Banner s’est donnée pour mission de démocratiser le sujet des crypto-actifs. Elles proposent des formations, gratuites… « L’intérêt fondamental, c’est de créer un contexte global polynésien crypto friendly, ce qui fait émerger du coup des revenus, des ressources économiques et de l’activité pour des acteurs comme moi qui travaillent sur ce sujet, explique celui qui est devenu le référent au fenua en termes de sujets Web 3. Et parallèlement, moi mon modèle économique, les valeurs de ce modèle économique, c’est de dire, on fait payer un minimum, on va dire aux Polynésiens. On va plutôt aller proposer à des entreprises extérieures européennes du secteur crypto de les accompagner, sur leur croissance en Polynésie (…) Ce sont ces sociétés-là qui nous payent en fait pour accompagner leur croissance et leur développement. Ça permet in fine de faire peser un minimum de contraintes financières sur les polynésiens et de rapporter des devises de l’extérieur dès le départ. »

– PUBLICITE –

PICS Academy est donc en partenariat avec plusieurs fintech (entreprises innovantes dans le domaine de la finance) et leur ouvre la voie vers le fenua. Parmi elles, Deblock désormais bien connue au fenua, Wigl, autre service de paiement permettant de gérer des cryptoactifs, mais aussi les plateformes Swiss BTC Pay et Lyzi Pay.

C’est à ces deux derniers outils que les professionnels de l’aéroport ont été formés mardi. « Swiss Bitcoin Pay est « Bitcoin only ». Tu n’acceptes vraiment que du Bitcoin avec. Les solutions sont très ergonomiques, très faciles à développer et à mettre en place, extrêmement adaptées pour des patentés, des petits commerces, etc. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de démarches complexes. (…) C’est pour des petites transactions. Et on travaille avec Lyzi Pay qui est une plateforme beaucoup plus dimensionnée, avec en revanche des contraintes administratives un peu plus lourdes. C’est bien plus adapté par contre à des gros groupes. »

À l’aéroport, certains commerçants pourraient donc accepter très prochainement les paiements en bitcoin. Ils figureront ainsi sur la BTC Map qui permet aux touristes détenteurs de Bitcoin de visualiser les lieux acceptant les cryptoactifs. Papeete compte déjà 6 points inscrits sur la carte, contre 3 pour l’État américain de Hawaii.

Si le fenua est autant avancé sur le sujet, c’est que sur tout le territoire, déjà une trentaine de professionnels ont été sensibilisés. « Tout le monde n’a pas appliqué nécessairement et n’a pas non plus nécessairement communiqué sur la mise en place de l’outil. Mais on a aujourd’hui une grosse dizaine de commerçants du fenua qui acceptent Bitcoin dans des sujets aussi variés que la téléphonie ou le surf. On a même le Relais de la Maroto. On ne peut pas faire plus éloigné au cœur de Tahiti. Au milieu de nulle part, c’est assez emblématique ».