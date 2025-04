Première Journée polynésienne du don d’organes ce samedi

Donner un rein en Polynésie, c’est possible depuis 2013. 170 greffes ont été réalisées sur le fenua. Chaque année, au fenua, une centaine de personnes sont en attente d’une greffe sur le territoire.

En parallèle, l’association « Un don de vie » créée en 2015 mène des opérations de sensibilisation. Anaïs Daniel Amoros et Marie Andro sont infirmières coordinatrices du don d’organes et chargée de projet de l’association « Un don de vie ».

« Cette année, on a vraiment voulu l’ancrer dans la culture polynésienne et on l’a inscrit dans le calendrier grâce au Conseil des ministres. Du coup, ce sera tous les ans le 26 avril », souligne Marie.

« Tout au long de la journée, il y aura des stands d’animation gratuits. Une Initiation va’a indoor, tressage, peinture sur pareo. On aura aussi des stands d’information et de dépistage de maladies avec l’Apurad de Isis et aussi la Croix-Rouge qui seront avec nous, détaille Anaïs. Après, il y a des animations sur la journée. Le matin, on aura la cérémonie d’inauguration en présence de M. Raymond Graffe, qui va venir célébrer cette inauguration. Pour le côté glamour, nous aurons Miss Tahiti qui sera avec nous. Donc n’hésitez pas, c’est à partir de 8h. Ensuite, on enchaînera sur un tamure marathon où il y aura des lots à gagner, un tirage au sort. La fédération Tu’aro Ma’ohi qui viendra faire des jeux traditionnels l’après-midi. Et on clôturera cette journée avec un concert solidaire, John Menezes et ses musiciens, Silvio Cicero et peut-être d’autres artistes surprises aussi. »