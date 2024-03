Tetuaura TI-PAON, la pêche dans le sang

Pour la 6e année, l’Association UFFO-Polynésie met en valeur 8 Polynésiennes inspirantes à l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes le 8 mars 2024. Ces femmes remarquables, nous les avons appelées nos Poerava, nos perles rares. C’est avec fierté que Femmes de Polynésie vous présente l’une d’elles chaque vendredi.

Tetuaura Ti-Paon est connue sur les réseaux sociaux et reconnue parmi les pêcheurs de Polynésie. Petit bout de Femme dotée d’une force incroyable et d’un mental d’acier, elle exerce un métier qui, depuis des générations n’était destiné qu’aux hommes ! Nous vous emmenons sur son poti marara, le temps d’une sortie de pêche.

Tetuaura, appelée Tetua, est originaire de Tautira Village du Fenua Aihere et fille d’un grand pêcheur de la presqu’île, Félix Ti-Paon. Dans le ventre de sa mère Nathalie, et jusqu’à six mois de grossesse, elle naviguait déjà dans nos eaux à la conquête des poissons du large. Elle a appris au bord de l’eau en pêchant des petits poissons dans le lagon avant de se lancer dans la pêche en haute mer !

Après une scolarité à la Presqu’île, alors qu’elle devait poursuivre ses études au lycée hôtelier à Pirae, Tetua décide le jour de la rentrée d’arrêter ses études et de se lancer dans la pêche professionnelle car l’envie est plus forte.

« La pêche, c’est dans le sang ! »

L’exemple de son père a pesé dans le choix de ce métier. Voir son père partir seul à la pêche au large la rendait triste. Elle a donc décidé de l’accompagner après l’école. La première fois, elle n’avait que onze ans et c’était un bateau de dix-sept pieds. Après la pêche, elle allait vendre le poisson à vélo dans le village et a pris conscience que le fruit de leur pêche rapportait l’argent dont sa famille avait besoin.

À 16 ans elle a suivi une formation de deux ans au SEFI avec son papa dans le but d’obtenir sa licence de pêche. Sa première motivation a été bien évidemment de ramener de grosses prises pour faire la fierté de son père ! Toujours encouragée par ses parents, ses frères et sœurs, elle a également reçu le soutien exceptionnel de sa grand-mère paternelle Miriama Taurei qui a vu en elle une jeune femme courageuse et pleine d’ambitions pour l’avenir !

« Si tu n’es pas suffisamment courageuse pour t’accrocher et que tu n’as pas le soutien de tes proches, il est très difficile de faire aboutir tes projets particulièrement si tu dois t’engager toute seule dans l’entreprenariat.»

Sa maman a été d’une grande aide pour la concrétisation de son projet.

Le fait d’être une femme n’a pas été un frein car elle avait ses parents à ses côtés et c’était sa force. Sa motivation lui a donné l’envie d’aller jusqu’au bout de ses rêves, comme elle nous l’a si bien décrit ! Ce choix professionnel, si jeune n’a pas été évident pour elle, et parfois très compliqué car certains pêcheurs n’ont pas été tendres avec elle sur l’eau. Cela ne l’a en aucun cas découragée car elle savait ce qu’elle valait et qu’elle avait autant le droit d’être sur l’eau que n’importe qui d’autre pour exercer le métier qui l’a toujours fascinée. Elle reconnaît que revenir du large avec de grosses prises jamais pêchées auparavant par une femme était redouté par les autres pêcheurs.

Aujourd’hui Tetua n’a pas encore 36 ans et ne voit son avenir que sur l’eau ! Mais elle pense aussi en personne responsable à la population de son village et souhaiterait que la marina de Tautira soit réaménagée et modernisée car la majorité de la population vit uniquement de la pêche et de l’agriculture.

Aux femmes, pour l’avenir elle dit :

« Allez jusqu’au bout de vos rêves et ne doutez jamais de vous car nous sommes toutes exceptionnelles, peu importe le métier que nous exerçons ! Si c’est la pêche, lancez-vous ! »