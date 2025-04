La société Aranui Cruises prépare l’arrivée de l’Aranoa, son nouveau cargo mixte

Pour s’assurer que la croisière réponde pleinement aux attentes de sa future clientèle, la compagnie Aranui Cruises mise sur une offre variée.

En plus des excursions proposées lors de chaque escale, des soirées thématiques sont organisées à bord. Ce soir, c’est barbecue sur les ponts, dans une ambiance haute en couleur, inspirée du fenua.

« Nous avons des soirées autour de la piscine, des ‘soirées étoiles’, des soirées polynésiennes, mais aussi une équipe d’animateurs qui propose des karaokés, des soirées avec chansons et danses polynésiennes et des leçons de tamure et de ukulele. Tout ça anime la croisière de 13 jours », explique Romina Wong, l’attachée de direction de la compagnie.

– PUBLICITE –

Et même si la météo capricieuse s’en mêle, elle fait partie des aléas de la traversée. En toute sérénité, le spectacle de danse prévu en extérieur est déplacé dans une salle aménagée à cet effet.

Ote’a, ‘aparima, chants traditionnels, les passagers oublient vite cette parenthèse météorologique. Sur scène, l’énergie est à son comble avec un groupe de danse venu de Raiatea.

« C’est très bien », sourit Yannick Le Goff, l’un des passagers, « il y a toujours des performances exceptionnelles pour les différentes îles qu’on a pu visiter. C’est magnifique d’avoir des danses comme ça à bord du navire avec des populations des îles que l’on découvre ».

Escale après escale, tout est passé au peigne fin. Une sorte de répétition générale avant le grand départ. En 2025, trois rotations sont prévues. Quatre l’année suivante. Treize jours de croisière, au départ de Tahiti avec un cap sur les îles Australes, en passant par Raiatea et Bora Bora.

Un test grandeur nature, pour que l’Aranoa prenne le large en toute sérénité et sans fausse note.