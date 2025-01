L’art du tīfaifai selon Rava Ray (1ère partie)

Hôtesse de l’air, photographe, danseuse de ‘ori tahiti, créatrice de bijoux, Rava Ray multiplie les casquettes avant son coup de foudre pour le tīfaifai en 2018. Désormais fixée à Moorea et mère de deux enfants, cette artiste aux nombreuses facettes raconte à Femmes de Polynésie son parcours aux quatre coins du monde, et nous transmet une vision cosmopolite de l’art du tīfaifai.

Une enfance multiculturelle

Née d’un père américain et d’une mère polynésienne, Rava Ray apprend très jeune à vivre entre plusieurs continents et à jongler entre les cultures. Ses parents se séparent peu de temps après sa naissance, et elle passe les premières années de sa vie dans le Var.

« Tous les ans, je voyais mon papa et mes frères installés aux États-Unis. J’ai grandi en apprenant le français et l’anglais, dans deux mondes opposés. La vie de Papa était pleine de prospérité : il y avait de bons plats, de beaux linges. Le monde de Maman était une vie sans règles : on mangeait pieds nus par terre ; le matin, il y avait du Milo avec du Sunshine qu’on mélangeait avec son pain. Ces deux mondes étaient bien. »

À l’âge de 8 ans, un déménagement la bouleverse. Elle s’installe à Moorea, sur les terres de sa grand-mère et découvre la culture polynésienne, en même temps que sa propre identité.

« J’ai commencé à me rendre compte que j’étais Tahitienne. Les taties, tontons, cousins, cousines ; c’est rempli de gens qui t’aiment, juste parce que tu fais partie de la famille. Tu ressens l’appartenance, car ta tribu est là. Ravahere (« ma brune bien aimée ») est le prénom que l’on m’a donné en arrivant ici. J’ai tout réarrangé dans ma tête. J’ai découvert l’eau claire, les coraux. Je me souviens très bien de mon premier mā’a tahiti, de ma première papaye. Tout ce que tu vois, tout ce que tu goûtes, tu te dis : ça, c’est moi. »

La soif d’apprendre et la quête de sens

En voyant ses grandes capacités scolaires, sa mère l’encourage à partir étudier aux États-Unis à 11 ans. À 15, Rava passe une année en Chine dans le cadre de ses études, et ajoute une nouvelle langue à son palmarès. Son cycle secondaire bouclé, elle se lance dans une quête de sens effrénée autour du monde. Tour à tour diplômée d’une école de pâtisserie à Paris, monitrice de plongée certifiée au Costa Rica, étudiante en biologie marine à l’université de Hawaiʻi, et diplômée en économie et sciences politiques, elle excelle dans de nombreux domaines. Durant dix ans, elle travaille comme hôtesse de l’air et interprète pour Hawaiian Airlines. Son emploi du temps flexible lui permet de renouer avec la créativité qui l’a toujours animée. Son père accepte de financer une école de mode, à la seule condition que ce soit l’une des meilleures. Un nouveau défi relevé pour Rava qui sortira diplômée de la Parsons design school à New York. Elle met ensuite un pied dans l’univers de la haute couture, en décrochant un petit boulot chez Vera Wang.

« Quand j’étais dans mon école de mode, j’étais déjà attirée par ce qui était fait à la main, sur-mesure et unique. J’aime créer une pièce qui a de la valeur, un objet qui a du sens. »

Depuis ses années étudiantes, Rava crée aussi des bijoux en coquillages, qu’elle vend aux États-Unis. Mais elle n’aspire en réalité qu’à retrouver son île…

« Quand je faisais mes dessins de mode, j’incluais toujours des motifs de tīfaifai, sans même connaître cet art. J’y intégrais aussi la confection végétale de nos costumes de danse. Quand tu vas ailleurs, tu te rends compte de tout ce qui te manque. J’avais mal au cœur en voyant les gens danser, car ça me faisait penser à Tahiti et me donnait envie de rentrer. »

©Photos : Rava Ray pour Femmes de Polynésie