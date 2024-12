Culturisme : des silhouettes transformées pour le MMC Show

Parmi les 10 catégories engagées dans la compétition, celle appelée “transformation” était le coup de cœur du jury. Elle mettait en scène des anciens obèses ayant perdu des dizaines de kilos en changeant leur mode de vie avec une pratique physique régulière et une alimentation saine.

« On juge les personnes sur des critères comme la transformation, le shape… mais aussi sur le discours et le parcours de chacun. C’est une catégorie qui est motivante et inspirante pour tous. Et on espère la mettre encore plus en avant les prochaines années » explique Vincent Carreau, organisateur de l’événement.

« Là, je suis à moins 127 kilos, j’étais presque à moins 128. Je suis content, je voulais atteindre les moins de 130, c’est déjà bien. Je me suis hyper amusé. L’énergie avec tous les athlètes, c’était super » se réjouit Marcel Tuairau, vainqueur de la catégorie “transformation”.

– PUBLICITE –

Adolphe Teturu, 3ème de la catégorie “transformation”. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« En 2018, je pesais 200 kilos et à ce jour, en 2024, je suis à 118 kilos. Ça s’est super bien passé. Je me suis bien amusé dans ma catégorie » ajoute Adolphe Teturu, 3ème de la catégorie “transformation”.

D’autres catégories encore inconnues au fenua étaient mises à l’honneur au MMC Show : Men’s physique & Ink / Tatoo, Bikini diva fitness, Men’s sports model ou encore Women’s sports model.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Souvent, dans le bodybuilding, on est un peu pénalisé quand on a des tatouages parce qu’on a des parties du corps qui sont cachés. Là, l’avantage, c’est qu’on est jugé comme des Men’s physique, et on donne l’histoire de son tatouage. Le sports model est une catégorie plus sport où il faut être plus en condition et plus tirer sur les muscles » explique l’organisateur.

Au milieu, Liliane Graffe (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Du côté des femmes, Liliane Graffe a décroché deux titres : cellui de Bikini Diva Fitness Ink & Tatoo et celui de Women’s Sports Model : « C’est une compétition que j’avais déjà préparée, donc j’étais prête. J’ai trouvé l’ambiance parfaite, conviviale, familiale ».

Marcel Tuairau reçoit son prix. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Dans la catégorie “Transformation” le grand vainqueur a été Marcel Tuairau, sur la deuxième marche, on retrouve Terenui Tauvavau et Adolphe Teturu complète le podium.