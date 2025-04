Maiao : la première pierre de la centrale hybride est posée

Maiao s’apprête à connaître une petite révolution énergétique. Ce jeudi, le haut-commissaire Éric Spitz, le maire de Moorea Evans Haumani, le maire de Maiai Tahuhu Tama Ina et le directeur de l’Epic Te Ito Rau no Moorea-Maiao ont posé la première pierre de la future centrale électrique hybride de l’île.

Celle-ci, qui sera construite sur un parcelle de 3400 mètres carrés cédée par Félix Atem, ambitionne de sortir les 353 habitants des 96 foyers de l’île de leur situation de précarité énergétique. Elle remplacera les anciens groupes électrogènes et les équipements solaires vétustes et parfois hors d’usage installés dans les années 1990 et 2000 dans le cadre du programme PHOTOM.

Le coût total de cette modernisation s’élève à 402,1 millions de francs hors taxes. L’État prend en charge 83 % de l’investissement via le Fonds de Transition Énergétique (FTE), dit Fonds Macron, soit une subvention de près de 334 millions de francs.