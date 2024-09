Culturisme : Aurélien Foussard en route pour Mister Olympia amateur

À une dizaine de jours de Mister Olympia amateur, chaque entrainement compte pour Aurélien Foussard. Biceps, abdominaux… il travaille plusieurs muscles, et se concentre sur les épaules : une partie du corps que le culturiste estime devoir encore développer : « On peut me reprocher d’avoir les épaules un peu aplaties, donc je travaille beaucoup le galbe pour créer la partie en V, parce que pour le Men’s physique, il faut avoir les épaules assez larges, une petite taille et un dos qui taille en V« .

Pour mettre ses atouts en valeur, le posing est aussi une partie essentielle de la discipline : « On met une main sur la hanche pour faire ressortir les épaules, faire apparaitre le dos de face, et pouvoir faire apparaitre la sangle abdominale ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)



Intouchable au fenua dans la catégorie Men’s Physique en 2023, Aurélien s’est fait un nom en Californie en s’imposant à la Border State à San Dieu. C’est donc avec confiance qu’il aborde sa nouvelle compétition à Las Vegas : « »C’est une compétition qui a lieu deux jours avant Mister Olympia, et qui permet d’avoir la carte professionnelle pour y participer par la suite. Je prétends à un top 5, même si ça va être difficile ».

– PUBLICITE –

En cas de bon résultat à Mister Olympia amateur, l’athlète n’exclut pas de participer à une autre compétition en Californie en fin d’année.