Pari réussi haut la main pour l’ex-Miss Tahiti et ancienne Miss France Vaimalama Chaves. Après un an d'une préparation intense, la jeune polynésienne a concouru, ce samedi, dans l’Hexagone, pour le titre de Miss Bikini Fitness. Elle termine 2ᵉ et 5ᵉ dans deux catégories distinctes.