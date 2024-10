Edna Tepava, première Miss France polynésienne, est décédée

Élue Miss Tahiti en 1973, Edna Tepava était devenue, l’année suivante, la première Polynésienne à être sacrée Miss France, la 44ᵉ de l’histoire, à l’âge de 18 ans. Elle a ensuite représenté la France à l’élection de Miss Monde, à Londres.

Ce dimanche, le Comité Miss Tahiti a annoncé son décès, dans l’Hexagone, « après un courageux combat contre la maladie ». Edna Tepava était âgée de 69 ans.

« Son parcours, sa beauté et sa spontanéité ont marqué l’histoire de notre fenua, faisant rayonner la Polynésie française à travers le monde (…) Ses cendres seront rapatriées à Tahiti conformément à ses dernières volontés, et une messe sera célébrée à Papeete en son honneur », écrit le Comité sur sa page Facebook. Il « adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches ».

Edna Tepava était également la tante de Mareva Georges, Miss France 1991.