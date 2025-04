Les gardiens en colère à Tatutu

Ils se disent à bout. Pour la troisième fois, ils manifestent contre leur direction. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées et un manque de respect de la part de la directrice.



« Elle nous a dit : je ne parle pas aux gens du trottoir » s’indigne Karl Manutahi, secrétaire territorial du syndicat FO Justice, qui exige des excuses publiques. « Elle a blessé tout le personnel qui est ici, qui est en colère. Nous, ce qu’on demande simplement, c’est qu’elle daigne descendre de sa tour dorée et qu’elle vienne nous voir ici » assure cet ancien chef adjoint de la détention.



Depuis avril 2024, le personnel dénonce un malaise grandissant, une surcharge de travail, des problèmes techniques non résolus et des promesses non tenues par la direction.



Aucune discussion concrète n’a été engagée et le dialogue reste bloqué avec la directrice, qui n’a pas souhaité s’exprimer.



Le mouvement pourrait se durcir la semaine prochaine. Mais les agents assurent qu’ils ne veulent pas bloquer les parloirs, dont ils connaissent l’importance pour les détenus et leurs familles.



Le syndicat précise qu’il souhaite également se faire entendre par le représentant de l’Etat en PF.