Deux adolescentes mortellement fauchées par un véhicule à Punaauia

Un conducteur de voiture a percuté deux jeunes piétonnes âgées de 17 ans, ce vendredi soir. Elles sont toutes les deux décédées, a indiqué le haut-commissariat de la République, dans un communiqué.

L’accident a eu lieu vers 20 heures, à la descente de la RDO, à Outumaoro, en face de la station Shell Punaauia et avant la passerelle.

À bord du véhicule impliqué se trouvait un enfant qui a été blessé et pris en charge par les équipes du SMUR et les sapeurs-pompiers avant d’être transporté au CHPF.



Une enquête permettra de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

Ce drame porte à 31 le nombre de personnes décédées sur les routes du fenua depuis le début de l’année 2024.