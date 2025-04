Grève à l’Apair Apurad : un « mode dégradé » en attendant la reprise des discussions

Des soins assurés, mais un mode dégradé pour les 70 % du personnel non-gréviste de l’Apair Apurad. La grève dure depuis le 18 mars, et pour l’heure, direction et syndicats n’ont pas trouvé d’accord pour mettre fin au conflit.

« On arrive sur un mode dégradé qui n’atteint pas ses limites pour l’instant. Mais on alerte quand même, prévient la directrice des soins Frédérique Davier. On a des normes sanitaires draconiennes à respecter en termes d’asepsie. On arrive à trouver des prestataires qui sont formés par les non-grévistes pour maintenir un niveau de qualité et de sécurité optimal » .

La CSTP-FO annonce avoir averti le président du Pays sur la prise en charge des patients. Le syndicat compte également écrire au Haut-commissaire de la république, son secrétaire général Patrick Galenon indiquant que la logistique et l’hygiène ne seraient plus assurées. « Quand ils ont avoué que le mode est dégradé, c’est qu’ils risquent d’avoir un pépin. Et donc ça va vraiment se dégrader » , alerte-t-il.

Patrick Galenon, secrétaire général de la CST-FO (Crédit : TNTV)

Mardi, une rencontre avait eu lieu entre direction et syndicat pour discuter du principal point de revendication, la revalorisation des salaires les plus bas, sans succès.

Face aux médias, ce matin, la direction rappelle que les finances de l’association ne le permettent pas. L’Apair Apurad affirme avoir accumulé plus de 150 millions de francs de déficit ces dernières années. La direction s’engage par ailleurs à revoir la situation de l’ensemble des salariés avant le 31 octobre si les finances le permettent. « Nous avons proposé aux grévistes, s’ils le souhaitent, sur les deux premières semaines de grève, de rattraper leurs heures et ainsi ils auront l’intégralité de leur salaire » , précise Frédérique Davier. Une proposition incluse dans le projet de protocole d’accord transmis hier par la direction.

« Je pense que cette proposition c’est en fait un pis-aller, parce que l’ensemble de la comptabilité est en grève. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir payer les gens qui travaillent. Alors c’est peut-être pour ça qu’ils ont proposé cette solution. Pour l’instant, on est sur le premier point et on est toujours au point mort » , conclut Patrick Galenon.

La direction indique d’ores et déjà qu’il sera difficile de résorber le déficit de l’année 2025. De son côté, la CSTP-FO se dit certaine que l’association dispose de la trésorerie pour répondre aux attentes des grévistes.