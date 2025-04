Ouverture du programme Gener’Action 2025  le 9 avril à Papeari

« Renouer avec ce qui compte » : c’est la thématique choisie pour lancer l’édition 2025 de Gener’Action, programme initié en juillet 2023 à Moorea. Conçu pour fédérer la jeunesse autour de valeurs fortes telles que le respect, le dépassement de soi ou la transmission, il s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux associations, entreprises et institutions locales.

En 2024, quatre éditions ont été organisées, accueillant plus de 2 100 personnes à Taiarapu-Est, Teva I Uta, Moorea et Faa’a. Cette année, le format évolue. Si chaque édition se limitait jusqu’alors à la jeunesse d’une seule commune, le nouveau format permet désormais de concentrer la jeunesse des trois principaux bassins de vie de Tahiti et Moorea.

Trois grandes rencontres sont programmées :

Le 9 avril 2025 au Motu Ovini de Papeari pour le bassin Sud de Tahiti, avec les communes de Papenoo à Tautira et de Papara à Teahupoo.

Les 5 et 25 juillet 2025 pour l’île de Moorea, à Papetoai puis Afareaitu.

Le 6 octobre 2025 pour le bassin Nord de Tahiti, de Mahina à Paea.

La première rencontre de 2025 réunira plus de 1 000 jeunes autour d’une cinquantaine d’ateliers de sensibilisation, de prévention et d’activités physiques.