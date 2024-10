Mai Tahirivairau Heitapu, prendre de la hauteur à Makatea

Accrochez-vous, Hommes de Polynésie vous embarque pour une aventure haute en couleur, sur les falaises de Makatea. Nous rencontrons Mai Tahirivairau Heitapu, dit Tapu, qui nous fait découvrir son atoll à travers sa passion : l’escalade.

Tapu grimpe les falaises de son île, Makatea.

Le cœur toujours connecté à Makatea

« Je suis né à Tahiti mais avec le cœur toujours connecté à mon île, Makatea. J’ai fait mon parcours scolaire entre Tahiti, Makatea et Saipan[1]. Mon esprit et mon cœur n’ont jamais cessé d’être à Makatea. »

Après avoir parcouru la géographie polynésienne et travaillé près de 15 années, Mai Tahirivairau Heitapu rentre chez lui en 2013, avec sa famille.

« C’était comme un retour aux sources ! Il s’annonçait prometteur car je voulais apporter quelque chose à Makatea… mais quoi ?

J’ai commencé par un projet agricole, puis j’ai participé à la création du club de va’a Te Anuanua va’a no Makatea et d’une association de protection de l’environnement. Et, cerise sur le gâteau, la création de l’association Makatea Escalade en juin 2018. Une révélation, une lumière même ! L’idée c’était d’apporter une dynamique à l’île.»

L’amour du vertige

Tapu tombe dans l’escalade en 2018, à Makatea :

« J’ai découvert l’escalade grâce à la rencontre avec Maciek, spécialiste des travaux en hauteur, technicien cordiste professionnel, grimpeur et passionné de sport outdoor. Il était venu sur Makatea dans le cadre d’une formation aux travaux en hauteur pour nos jeunes. Nous avons échangé, sympathisé et finalement eu l’idée de développer l’escalade en milieu naturel sur les falaises de Makatea avec également les activités annexes qui s’y rapportent, telles que la via ferrata[2], la descente en rappel, les tyroliennes, etc. »

L’amoureux de Makatea, qui n’avait jamais pratiqué l’escalade avant 2018, est immédiatement conquis par cette discipline et décide de la développer sur son ile. Grâce à l’aide de Maciek et de la société Acropol de Tahiti, il installe une quarantaine de voies d’escalade. L’association Makatea Escalade est alors créée et affiliée à la FFCAM[3]. Tapu obtient ses diplômes pour encadrer et former localement à l’escalade.

Notre grimpeur peut ainsi pratiquer et enseigner tout en développant Makatea Discovery, son activité principale de guide touristique et prestataire de transport VMT[4].

« La passion pour mon île, son potentiel nature et son mana, c’est ça qui m’anime chaque jour. Voir les baleines qui passent juste devant le récif pendant que tu grimpes, c’est unique à vivre. J’ai des groupes très émus, ravis de parvenir à atteindre les grottes au milieu de la falaise. Ma satisfaction c’est de ressortir de chaque session avec le groupe qui a le sourire. »

Développer l’ile à partir de son potentiel nature : l’expérience Makatea Vertical Adventure

En 2019, à la suite du séjour du groupe de grimpeurs de l’association Maewan sur l’ile, Tapu et Makatea Escalade organisent la première édition du Festival polynésien de Sports outdoor. Venu pour poser de nouvelles lignes d’escalade, Maewen, cet équipage de sportifs-navigateurs qui voyagent pour promouvoir la philanthropie, l’éducation et l’écologie, filme ce festival et révèle au monde l’escalade à Makatea. Du 16 au 20 septembre 2024, l’association Makatea Escalade organise la troisième édition du festival.

Au programme: escalade, via ferrata, descente en rappel, tyrolienne, spéléologie en grotte d’eau douce, randonnée, navigation traditionnelle en holopuni et visite du patrimoine historique de l’ile .

« Pour ma part, c’est le festival polynésien de sport outdoor qui réunit plusieurs activités uniques au fenua. En parallèle, on trouvera des ateliers de sports traditionnels, des animations musicales et des projections de documentaires en soirée. »

Toute l’ile s’anime autour de ces rencontres sportives et culturelles, et le festival témoigne du renouveau touristique de Makatea.

Le Staff de Makatea Vertical Adventure est prêt à débuter l’édition de 2024!

Un écotourisme de sport outdoor unique au fenua

Cet atoll, le plus haut de la planète avec ses 113 mètres au-dessus du niveau de la mer, accueille l’unique spot d’escalade de Polynésie française. Il offre des perspectives prometteuses pour l’écotourisme et le sport outdoor.

« Makatea possède un potentiel de falaises calcaires propices à la pratique et au développement de l’escalade. Quand tu fais un 360° à Makatea, tu vois de la roche creusée par le passé, mais aussi celle de la falaise : c’est un guide vers l’avenir. L’escalade, c’est un moyen de continuer à travailler avec ce potentiel nature de l’ile, avec d’autres objectifs. »

Après l’exploitation minière et l’oubli, il semble que l’escalade permette de revaloriser l’atoll.

« Depuis 2018, le tourisme s’est développé à partir de l’escalade. Quand on a mis la lumière sur son potentiel nature, l’ile s’est développée : ses pensions, restaurants, pêche… L’escalade a aussi fait en sorte que l’écotourisme des sports outdoor se développe. »

C’est l’accomplissement dont rêvait Tapu, qui constate le rayonnement de son ile :

« Mon rêve serait que la jeunesse d’aujourd’hui et les enfants de demain dessinent ensemble le Makatea à venir. Pour ma part, Makatea doit évoluer avec son potentiel naturel immuable. Les générations passent, les falaises restent. »

Tapu est fier aujourd’hui de participer au rayonnement de Makatea et de partager sa passion pour l’escalade.



____________________

[1] Dans les iles Mariannes en Micronésie.

[2] Itinéraire aménagé le long de parois rocheuses, qui permet de se promener sur des câbles, échelles, tyroliennes.

[3] Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne.

[4] Véhicule multi-transports

©Photos : Marie Lecrosnier–Wittkowsky pour Hommes de Polynésie