Coupe du monde de Beach Soccer : un tirage plutôt favorable pour les Tiki Toa

Les joueurs tahitiens connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de poules de la Coupe du monde de Beach Soccer qui débutera dans un peu plus de trois semaines aux Seychelles. Les Tiki Toa seront opposés au Chili, au Sénégal et à l’Espagne.

Un tirage plutôt favorable pour les aito du fenua, comme la souligné le capitaine, Raimana Li Fung Kuee : « C’est quand même un bon groupe. Je ne vais pas dire que ça va être facile, mais ce n’est pas non plus le groupe de la mort comme on a eu l’habitude ‘den avoir lors des dernières éditions ».

Les Tiki Toa débuteront le 2 mai par une rencontre face à la sélection chilienne qui participe pour la première fois de son histoire à la compétition. Le 4 mai sera au tour du Sénégal.

« C’est une équipe qui joue très physique. C’est une équipe africaine donc ça joue beaucoup au sol. Physiquement, c’est très fort, avec des joueurs très imposants. Le défi physique sera au rendez-vous. Ça va être difficile, mais pas impossible », estime Raimana Li Fung Kuee.

Les joueurs tahitiens affronteront enfin l’équipe d’Espagne le 6 mai. « Cela fait 2 fois qu’on les rencontre, jamais 2 sans 3 », sourit le capitaine des Tiki Toa.

Cette Coupe du monde sera, bien entendu, diffusée sur Tahiti Nui Télévision entre le 1er et le 11 mai.