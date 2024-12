Vaimalama Chaves et Nicolas Fleury annoncent leur séparation

Clap de fin pour le couple Vaimalama Chaves – Nicolas Fleury. La Miss France 2019 et l’athlète ont annoncé leur séparation ce dimanche sur Instagram. L’ancien couple a partagé une vidéo sur Instagram pour dévoiler la situation à leurs nombreux abonnés. « Après 5 ans d’amour, de partage de rire ! Nico et moi, Vai et moi, avons décidé d’entamer une nouvelle étape dans notre relation : la séparation (…) Et en bon termes » , déclarent-ils.

« C’est l’heure de vous dire. Après de longs mois à y penser, c’est une conversation bien sage qui nous a inspirés. ‘Il vaut mieux mettre un terme à une relation quand ça va bien plutôt que s’obliger à rester et finir par se détester.’ Oui. Alors après avoir longtemps réfléchi, voici la décision difficile que nous avons prise ! Prenez bien soin de vous, nous on s’occupe de nous !« , écrit l’ancienne reine de beauté en desription.

Les anciennes Miss France comme Sylvie Tellier, Diane Leyre, ou Flora Coquerel ont apporté leur soutien à Chaves, qui a fêté ses 30 ans il y a quelques jours.