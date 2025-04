Marguerite Lai et Miriama Bono faites officier et chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres

Elle est la fondatrice et cheffe de la troupe O Tahiti E, l’une des plus connues du fenua, plusieurs fois primée au Heiva i Tahiti. Véritable figure de la culture, la chorégraphe Marguerite Lai, danseuse et chorégraphe, a été élevée officier de l’ordre des Arts et des lettres.

Autre récompense, cette fois pour Miriama Bono. L’ancienne directrice du Musée de Tahiti et des îles, artiste, architecte consultante et curatrice indépendante a été nommée chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

L’ordre des Arts et des Lettres, institué par le décret du 2 mai 1957, distingue les personnes qui se sont illustrées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par leur contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.