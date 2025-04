Le fenua, un coup de cœur pour l’acteur Théo Bertrand devenu créateur de contenus

Il est arrivé il y a presque un an au fenua, en bateau stop, et est tombé sous le charme de nos îles. L’acteur Théo Bertrand, 28 ans, connu notamment pour son rôle de Kevin Balesta dans Plus belle la vie, a pris la mer pour oublier ses soucis, direction l’autre côté du globe. « Je n’étais pas très bien dans ma vie. Donc, je me suis soigné et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. En fait, j’avais envie de changer de vie. Donc, je me suis dit, je vais aller au plus loin de là où je suis, de ma chambre, de chez moi, où je n’étais pas très bien. Donc, j’ai tapé sur Internet le plus loin. (…) Quand je suis arrivé, j’ai dit « OK. Allô, maman ? Je ne vais pas partir tout de suite ». »

Ce sont d’abord les Marquises qui ont pris son cœur, et Fatu Hiva en particulier. « Je ne sais même pas comment expliquer. Déjà, c’était des paysages que je n’avais jamais vus. Puis des montagnes comme ça, immenses, qui partent de la mer, qui vont vers le ciel. Il y avait vraiment des forces qui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais qui t’emmènent dans l’île et c’est dingue. »

Rapidement, Théo s’est attaché à l’archipel et à ses habitants. « Les gens de là-bas me font penser aux gens de chez moi, un peu très… Comment dire ? Très attachés à leur terre, très entre eux. Mais d’un côté, quand tu sais les aborder, ce sont tellement des gens accueillants. »

Théo s’est tellement intégré que lorsqu’il a fait croire qu’il s’était tatoué le visage, beaucoup y ont cru. « Ma mère et tous mes proches y ont cru. C’était marrant parce que même des vrais tatoueurs de Tahiti y ont cru. Et ma mère, ma sœur étaient déçues que ce soit faux. J’ai eu ma sœur au téléphone, elle m’a fait « Oh non ! Je croyais que tu l’avais vraiment fait ! ». C’était l’œuvre de Pae, l’artiste marquisien que j’adore. On a pu montrer, faire découvrir un peu le tatouage marquisien. C’était l’objectif. C’était mission réussie. »

De la culture aux bringues en passant par la nourriture, Théo est conquis : « Il faut que je me mette au ukulélé, parce que ça me démange. Je ne sais pas comment ils font. » Resto ou roulotte ? « Roulotte, c’est la base ! »

Avec ses plus de 183 000 followers sur TikTok, l’acteur et chanteur à ses heures perdues, s’est reconverti dans la création de contenu au fenua. Théo Bertrand est partout, dans des vidéos de promotion pour des événements, transports, et produits divers. « C’est un vrai boulot. Franchement, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Et bravo à ceux qui font ça sur Tahiti. Il y a plein de gens qui le font très bien. C’est un vrai travail. Je suis content de le faire. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c’est marrant à faire, de partager. Puis même les gens qui te reconnaissent dans la rue, ils ne te reconnaissent pas de la même manière. Avant, j’étais dans la télé. Il y avait peut-être plus une distance. Maintenant, vu que je fais de la création de contenu, les gens vont beaucoup plus vers moi ».

S’il affirme avoir « encore des choses à vivre ici », Théo rêve néanmoins d’autres contrées. « Si les Polynésiens m’acceptent, je resterais bien encore un petit peu. Après, l’Antarctique, peut-être revenir ici. Je ne sais pas. Peut-être un jour repartir pour un tour du monde vers l’Afrique. Pourquoi pas ? Mais pour l’instant, franchement, il y a plein de choses à faire ici encore ».