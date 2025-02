Poerava Bernardino : accompagner les jeunes grâce à la boxe

C’est plus qu’une maison, puisqu’un club de boxe s’est installé sur la terrasse. C’est plus qu’un fonctionnement familial, il s’agit d’une volonté conjointe d’agir positivement auprès des jeunes du quartier, grâce au sport. Ce n’est pas seulement un travail d’entraînement, c’est avant tout une passion, une vocation. Femmes de Polynésie rencontre Poerava Bernadino, l’une des assistante-coach du Taapuna Boxing Club, dévouée, enthousiaste, et prête à entraîner ses jeunes élèves.

LE GOÛT DU SPORT ET DE TENDRE LA MAIN

Coups frappés dans des sacs, dans des pneus, ou face à un adversaire. Respirations nettes, rapides, à chaque coup donné. L’assistante-coach scanne du regard les élèves, à l’affût des techniques à perfectionner. Elle, c’est Poerava Bernadino, 23 ans. Deuxième dauphine de Miss Punaauia 2022. Elle a troqué son écharpe de beauté pour des gants de boxe. Son rire cristallin cascade autour d’elle, la jeune femme rayonne d’une pétillante joie de vivre.

« Quand je rentre à la maison, ça me fait plaisir de voir tous ces enfants ! Entraîner les jeunes me permet de m’évader après le travail. »

Entraînement de Poerava avec son petit frère, Maramanui, champion de Polynésie dans sa catégorie

Il y a trois ans, son père, Yvan Bernadino, fait ressurgir son passé de boxeur au cœur de sa famille. Avec une spécificité : recruter les jeunes du quartier pour éviter qu’ils ne traînent dans la rue, et prévenir les bagarres. Même si la famille est sportive, la boxe représente pour elle un challenge, qu’elle relève finalement avec joie. Le père devient président du club, son neveu et son frère les vice-présidents, son épouse la trésorière, et Poerava la secrétaire. Les trois aînés de la famille se forment comme assistant-coachs ; quant aux benjamins, l’un devient champion de Polynésie et l’autre vice-championne.

Le club exige une redoutable organisation. Car la plupart des jeunes ne sont pas véhiculés. Après leur travail, Yvan et sa famille cherchent les élèves à la sortie du collège de Punaauia, puis les ramènent chacun chez eux après l’entraînement.

Boxeurs du Taapuna Boxing Club avec leur assistante-coach Poerava

« Le but ce n’est pas de faire des champions, c’est de leur apprendre à se défendre. Mais surtout, c’est de leur enseigner le contrôle de soi. On essaye de leur faire comprendre que la violence ne mène nulle part. »

S’ENTRAINER POUR PROGRESSER

D’autres coachs sont engagés au club, tous bénévolement, comme chacun chez les Bernadino. Les seuls frais demandés aux adhérents concernent la licence, qui protège les boxeurs en cas d’accident. Les équipements, ainsi que les coupes et médailles des soirées, sont offerts par des sponsors ou des subventions, ainsi que par Tauhiti Nena, président de la PBA1. Trois ans après son ouverture, le club compte une cinquantaine de boxeurs, âgés de 11 à 28 ans, dont 7 vice-champions, et 6 champions de Polynésie.

Championnat de Polynésie : seuls les boxeurs volontaires montent sur le ring

« Je travaille la précision et la rapidité chez les jeunes, et aussi beaucoup l’endurance, c’est important. »

Une fois par semaine, Poerava emmène les jeunes courir, nager, faire du football, du futsal, ou du volley-ball. Un entraînement indispensable pour tenir sur le ring2, où les minutes de combat sont intenses. Pour s’y préparer, les séances de sparring3, facultatives, se déroulent une fois par semaine au club. Les plus jeunes sont entraînés à la boxe éducative4. Les plus grands pratiquent la boxe amateur5. Quand ils se sentent prêts, les boxeurs s’engagent volontairement pour monter sur le ring lors de combats ou championnats organisés par différents clubs ou la fédération.

UN CLUB FAMILIAL

Depuis toujours, Poerava Bernadino exerce tous types de sports, comme la rame et le football. Elle pratique plus assidûment la danse, la course à pied, et depuis 3 ans : la boxe. Un domaine où elle s’est formée comme assistante-coach, juge-arbitre et arbitre. Elle qui a mené plusieurs élèves sur le ring, souhaiterait aussi connaître un jour ce sentiment de combattre entre les cordes, même si monter sur cette estrade n’est pas dans ses objectifs actuels.

« La boxe m’a permis de découvrir quelque chose chez moi que je ne connaissais pas. J’ai appris avec une coach, ça m’a passionné ! »

Entraînement vif et puissant avec Heikea

Au fur et à mesure des entraînements, Poerava tisse avec ses élèves une relation qui les enrichit mutuellement, façonnée dans le respect.

« S’il n’y a pas de respect, ça ne marche pas. Et le respect, ça va dans les deux sens. »

En semaine, en week-end, ou pendant les vacances, les jeunes viennent au club pour s’entraîner, mais aussi parce qu’ils se sentent bien au cœur de cette famille chaleureuse. Si bien, que certains ne veulent plus en repartir. Alors, en accord avec leurs parents, ils passent là une nuit, ou plus.

Après le dernier entraînement, les élèves et leurs coachs sortent leurs guitares, le papy de la famille suit avec son harmonica, et la bringue commence, face au coucher du soleil qui plonge dans l’océan.

« Même si c’est lundi soir, et que le lendemain il y a le travail, on joue et on chante jusqu’à pas d’heure. On aime vraiment ces moments avec les jeunes ! »

________________

1 Polynesian Boxing Association

2 Espace délimité par des cordes où a lieu un combat (de boxe, de catch…)

3 Combat d’entraînement pour améliorer la technique de boxe

4 Des coups rapides, en touchant l’adversaire mais en évitant la pareille, lors de 3 rounds d’une minute 30.

5 Des coups plus précis et frappés pour mettre l’adversaire à terre ou KO durant 3 rounds de 2 minutes.



©Photos : Doris Ramseyer pour Femmes de Polynésie