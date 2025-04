La tendance « Starter Pack » conquiert le fenua

Après la trend qui consiste à transformer ses photos dans le style des studios Ghibli, un autre style d’images générées envahit la Toile. Sur Instagram, le hashtag « starterpack » regroupe plus d’un million de publications… Et le fenua n’y échappe pas. De petites figurines polynésiennes en mode « starter pack » éclosent un peu partout. Air Tahiti Nui, la Polynésienne des eaux et même la gendarmerie de Polynésie française se sont prêtées au jeu.

Pour créer votre figurine « starter pack », il suffit de vous rendre sur ChatGPT et de taper un prompt (une commande) spécifique. Voici celui que nous avons utilisé :

« Transforme la photo fournie en une figurine de collection 3D stylisée, intégrée dans un emballage vintage personnalisé selon les informations suivantes :



Profession : DONNER UNE PROFESSION



Accessoires : DONNER 3 ACCESSOIRES



Titre d’emballage : DONNER UN TITRE



Préférences de couleurs : DONNER VOS COULEURS



Détails visuels attendus :



Figurine : représentation stylisée en 3D fidèle à l’apparence de la personne sur la photo, avec les attributs professionnels correspondants.



Emballage blister vintage : plastique transparent moulé sur la figurine, fond cartonné rétro personnalisé avec les couleurs demandées.



Accessoires : six objets miniatures disposés autour de la figurine dans des compartiments plastiques séparés.



Texte & esthétique : le titre donné en haut de l’emballage dans une typographie rétro cohérente avec le style vintage général.



Style global : cartoon réaliste inspiré des jouets d’époque, avec une ambiance nostalgique mais professionnelle.

On a aussi testé avec Le Chat, le robot conversationnel de la société française Mistral. Et le résultat est bien différent, mais tout aussi intéressant.

Ci-dessous, à gauche le résultat avec ChatGPT, à droite celui avec Mistral.



Comme la trend « Ghibli », la tendance « Starter pack » interroge, notamment du côté des artistes.

Se pose la question des droits d’auteur et de la menace pour la création, mais aussi de l’impact environnemental.

Selon une étude publiée par des chercheurs d’une université de Californie, Une simple question posée à ChatGPT « consommerait » 500 ml d’eau. L’Agence internationale de l’Énergie (AIE) anticipe par ailleurs une multiplication par 10 de la consommation d’électricité du secteur de l’IA entre 2023 et 2026.

Certains artistes ont réagi en créant leur starter pack « fait main ». Un régal visuel et une manière d’affirmer leur engagement.