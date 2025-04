Des mutoi roulent à contresens sur la RDO

Le jeune T. (qui a souhaité rester anonyme) se souviendra longtemps de cette sortie nocturne au volant sur la RDO. Conducteur novice, il est au côté de ses parents, dimanche dernier à 20h.

Soudain, à quelques centaines de mètres de la sortie, côté Punaauia, il voit un deux-roues arriver face à lui. “J’ai vu arriver un scooter à fond à contresens, j’ai eu peur mais pas besoin de l’éviter parce qu’il roulait sur la bande d’arrêt d’urgence, mais mes parents m’ont quand même conseillé de me déporter à gauche… j’ai commencé à le faire et j’ai vu une grosse voiture de police avec gyrophare, qui le suivait aussi très vite et ne tenait pas sur la bande d’arrêt d’urgence, donc elle dépassait sur ma voie et j’ai dû vraiment me déporter sur la voie de gauche”.

D’autres véhicules arrivent ensuite, mais l’accident est évité. A peine le temps de réaliser ce qui se passe, le jeune T. est déjà sorti de la RDO. Sa famille et lui voient un scooter accidenté, abandonné sur le bas-côté, et une autre voiture de police municipale, avec le gyrophare également allumé.

Les jours suivants lèvent une partie du voile sur cette mystérieuse course-poursuite. Deux jeunes majeurs auraient dérobé deux scooters. Ils auraient été repérés et poursuivis par les mutoi de Faa’a. L’un des deux auraient abandonné son scooter au bas d’Outumaoro avant de s’enfuir à pied. L’autre aurait choisi de s’enfuir à contresens sur la RDO mais n’a pu être rattrapé en dépit de la course-poursuite.

L’un de ces jeunes, tout juste âgé de 18 ans et déjà connu de la Justice, a été arrêté mardi. Il était jugé cette après-midi en comparution immédiate pour ce vol de scooter, après être plusieurs fois passé devant le tribunal pour enfants. Il a écopé de trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt et a été transféré à Nuutania. L’autre jeune soupçonné de vol n’a pas encore été identifié. On ne sait pas avec certitude lequel des deux a remonté la RDO à contresens.

Dans leur rapport, les mutoi, eux, ne mentionnent pas avoir emprunté la RDO à contresens. La procureure de la République Solenne Belaouar, a indiqué qu’elle comptait ouvrir une enquête pour “mise en danger de la vie d’autrui”. La gendarmerie, de son côté, assure que dans un pareil cas, l’usage est de bloquer les autres sorties possibles, mais pas de suivre un fuyard à contresens.