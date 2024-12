Résilience des océans et préservation des cultures : la Polynésie et plusieurs pays du Pacifique s’engagent via la « Déclaration de Papeete »

Dans le cadre de la Semaine de l’Océan, le président de la Polynésie, Moetai Brotherson et les représentants de plusieurs pays du Pacifique, l’Australie, États fédérés de Micronésie, Nauru, Palau, la Nouvelle-Calédonie, et Wallis et Futuna, ont adopté, ce vendredi, la « Déclaration de Papeete », avec le soutien de l’État.