Pas de sacre à Miss France pour Temanava Domingo

Déception pour les Polynésiens qui étaient tous derrière Temanava Domingo, ce samedi matin (heure de Tahiti).

La jeune femme de 23 ans, titulaire d’une licence en langues étrangères appliquées et mannequin depuis son adolescence, ne portera pas l’écharpe de Miss France.

Mais la native de Punaauia est loin d’avoir démérité puisqu’elle est parvenue à intégrer la liste des 15 demi-finalistes du concours de beauté, ce qui lui a donné l’opportunité de se présenter face au public.

« Pour moi, la beauté, c’est une histoire d’âme. Celle qui inspire, rassemble et met du cœur. A Tahiti, c’est bien connu. Nos reines de beauté portent un diadème en nacre et c’est un symbole puissant, car c’est au cœur de la nacre qu’un petit grain de sable se transforme en une perle précieuse et unique (…) Tahiti et son art de vivre généreux évoquent souvent le voyage d’une vie. Mais, ce soir, c’est vous qui êtes ma destinée et mes étoiles. Alors, que diriez-vous d’un an de Tahiti dans vos vies ? », a déclaré la jeune femme lors de sa prise de parole face à l’animateur historique de l’événement, Jean-Pierre Foucault. Et Temanava de conclure : « Je souhaite de tout cœur être votre perle de Tahiti ».

Des mots qui n’ont pas suffi pour remporter un nombre suffisant de voix des membres du jury, présidé par la chanteuse Sylvie Vartan, et des téléspectateurs de la soirée, invités à voter.

C’est finalement Miss Martinique, Angélique Angarni-Filopon, qui devient la nouvelle Miss France. Âgée de 34 ans, elle était la doyenne du concours. Elle est la première trentenaire à être sacrée.