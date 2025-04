Opération car wash pour Miss Punaauia

Malgré un temps maussade et une pluie fine, le sourire de la famille Tamarii était au beau fixe ce samedi. Les proches de la nouvelle Miss Punaauia ont organisé une opération car wash pour laver des voitures de particuliers, moyennant 1 000 francs.

« On le fait pour lever des fonds pour l’aider à aller à Miss Tahiti. C’est l’occasion aussi pour nous de se retrouver en famille et avec les amis qui veulent passer. Les enfants s’amusent et tout le monde participe. C’est une bonne ambiance. Tout le monde est content. On espère que l’aventure continue et qu’elle aille encore plus loin », indique Lester, le père de la reine de beauté.

Leurs proches étaient aussi de la partie, comme Léontine, une intime de la famille qui souhaitait apporter son soutien.

« Hilina’i, je la connais depuis qu’elle est toute petite. Je connais très bien sa maman. C’est important pour moi, vu que c’est Miss Punaauia. Elle a lancé un appel à l’aide et voilà, je suis là », sourit-elle.

Et d’ajouter : « C’est normal de soutenir les personnes que l’on connait (…) A mon avis, Hilina’ aura beaucoup de très belles adversaires en face d’elle, donc il faut la soutenir à 1000 %. »

La famille Tamarii organisera un nouvel évènement le 10 mai : une vente de plats de chèvre au lait de coco. Et il risque de ne pas y en avoir pour tout le monde.