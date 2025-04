Tahiti sous les eaux, la commune de Papara inondée

Réveil très humide pour les administrés de Papara ce lundi. Selon Météo France Polynésie, 60 millimètres de pluies sont tombés dans le courant de la nuit.

De fortes précipitations qui ont conduit la Taharuu et la rivière de Faina à Tia ma’o à sortir de leur lit et à inonder les maisons avoisinantes, comme celle de papa Hirihiri. Pour la deuxième fois en un an.

« A Faina, l’eau est partie dans 2 maisons. Vous le voyez, je peux presque nager dans la maison de papa Hirihiri », sourit, malgré les circonstances, le maire de Papara, Sonia Punua.

Au niveau du magasin LS Proxy la chaussée est inondée. L’eau peine à s’évacuer, ce qui ralentit la circulation.

« Il y a des cascades et dès que ça tombe, ça fait ça », constate Huriore Raiura, un habitant de la commune. « C’est au Pays d’intervenir. C’est dangereux. Il y a des compteurs encastrés dans les murs et il reste 10 centimètres avant que l’eau ne les atteigne », ajoute-t-il.

Ces intempéries qui ont conduit la mairie à ordonner la fermeture des écoles maternelles et élémentaires de la commune, ce lundi. Le CJA et le collège de Papara ont également fermé leurs portes.

Ce mardi matin, la vigilance orange fortes pluies a été maintenue sur la Société par Météo France Polynésie.