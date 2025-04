Les candidates à Miss Tahiti dévoilées

Qui succèdera à Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 ? Il faudra attendre le 27 juin pour le savoir, jour de l’élection qui se déroulera cette année dans les jardins de la mairie de Pirae, et non dans ceux de la mairie de Papeete, qui est en rénovation. Un changement de lieu cette année, mais aussi une modification de la limite d’âge des candidates.

« On a voulu faire un peu évoluer les choses, car Miss France a fait évoluer son règlement. Il n’y a plus du tout de limite d’âge. À 40 ou 50 ans, on peut encore se présenter à Miss France. On n’a pas été jusque-là. J’estime qu’après 30 ans, les jeunes filles ont des obligations personnelles et professionnelles (…) Donc on a souhaité limiter l’âge à 30 ans », explique la directrice générale du Comité Miss Tahiti, Leiana Faugerat Dang.

Depuis ce lundi, les votes du public par SMS sont ouverts. Ils compteront pour 20 % de la note finale. La note de culture générale comptera pour 10 %. Le grand oral et la soirée d’élection vaudront respectivement 40 % et 30 % de la note.

– PUBLICITE –

Certaines des participantes font leurs premiers pas dans une élection de beauté. Pour d’autres, c’est une étape supplémentaire.

« J’ai déjà candidaté à l’élection de Miss Arue », confie Clara Taero, « j’ai été élue première dauphine, donc je me suis dit : ‘il faut le faire et essayer de décrocher l’étape au-dessus : Miss Tahiti ».

Avant le grand soir de l’élection qui aura pour thème « Time Machine », les candidates se retrouveront pour le gala Miss Tahiti 2025, le 31 mai, qui aura cette fois pour thème, Rima’i, le savoir-faire polynésien.