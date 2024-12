Fortes pluies : « Tous les services du Pays sont en alerte », indique Moetai Brotherson

L’événement Gener’action Ma’ohi qui devait se dérouler ce samedi au Parc Paofai, suivi d’un concert place To’ata a été annulé et reporté, « c’est plus prudent », indique Moetai Brotherson dans une vidéo publiée sur Facebook. « On est désolé pour tous les artistes qui se faisaient une joie de venir chanter pour nous ce soir », dit-il.

En raison des fortes pluies de ces derniers jours, celui-ci ajoute que « tous les services du Pays sont en alerte pour parer aux éventuels dégâts et difficultés qui pourraient découler de ces intempéries » : « Pour ma part, je suis en train de me coordonner avec tous les tavana des communes concernées (…) Je vais certainement faire un tour de l’île pour aller juger sur place des différentes situations ».

Moetai Brotherson indique aussi que les services de la vice-présidence « sont sur le pont, en train de rassembler nos amis les oiseaux de la rue pour les mettre à l’abri ».

« Pour ceux qui sont sur la route, une grande prudence. Ne venez pas rajouter votre nom à la trop longue liste de personnes accidentées (…) Ceux qui habitent près des rivières, attention également (…) Faites attention à vos enfants. Dites-leur de ne surtout pas aller se baigner », conclut-il.

Une partie de la Polynésie est placée en vigilance orange et jaune fortes pluies. Pour l’heure, aucun dégât d’importance n’est signalé.