Tahiti et Moorea en vigilance jaune pour les orages

La pluie s’est abattue fortement par endroits ce jeudi à Tahiti. À Tiarei, les intempéries ont même engendré un éboulement. La route a dû être dégagée.

Tahiti et Moorea sont actuellement en vigilance jaune, non pas pour la pluie, mais pour les orages. Météo France prévoit cependant encore « des averses en début de nuit de jeudi, sur Tahiti et Moorea, accompagnées de coups de tonnerre ». « Avant le lever du jour », les nuages devraient s’évacuer, « annonçant une matinée ensoleillée avec les habituels développements nuageux et averses sur le relief, débordant sur les côtes Sud et vers la Presqu’île ».

Samedi, « l’alizé transporte de nombreux nuages bas, touchant la presqu’île et les côtes Sud, où ils occasionnent quelques averses. Les éclaircies, quant à elles, sont plus susceptibles de se développer vers les côtes Nord ».

