Vigilance jaune sur plusieurs archipels pour les orages

Les iles du Vent, les Raromatai une partie des Tuamotu et des Australes sont toujours en vigilance jaune pour les orages.

Aux iles Sous-le-Vent, Météo France annonce un « temps variable en première partie de nuit où alternent averses orageuses, épisodes de grains et accalmies. La seconde partie de nuit s’annonce plus calme avec des averses en recul. S’en suit une journée de lundi mitigée : les averses, plutôt isolées le matin, sont de nouveau plus nombreuses l’après-midi avec parfois un coup de tonnerre ».

À Tahiti et Moorea, le temps s’annonce variable dans la nuit de dimanche à lundi. « Les périodes d’accalmie restent contrariées par des épisodes d’averses ou de grains ponctuellement orageux. Lundi, les averses s’évacuent dès le début de matinée. Cependant, le ciel reste chargé sous de nombreux nuages d’altitude ».

