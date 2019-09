Maiarii Fry remporte une 3e place à l’Olympia Amateur de Las Vegas

Elles étaient quatre Tahitiennes à faire le déplacement pour concourir à l’Olympia Amateur de Las Vegas, une compétition de culturisme qui regroupe des athlètes du monde entier.

Sarah Petillon, Manihiki Poroi, Cindy Leroux et Maiarii Fry ont tenté leur chance, mercredi en catégorie Bikini.

Seule Maiarii Fry a réussi à se hisser sur le podium, à la troisième place. “L’année dernière j’avais fait deuxième, donc sur le coup c’était un peu une déception, confie-t-elle. Mais avec le recul, je suis super contente de cette troisième place. Ça me donne encore plus faim, j’ai envie de progresser et cette année je n’ai peut-être pas encore dit mon dernier mot !”, lâche-t-elle avant d’éclater de rire.

Car “le but est toujours d’évoluer, de progresser, et éventuellement d’être en première position pour espérer être dans l’over all pour avoir une pro card”, a-t-elle ajouté. En attendant de pouvoir décrocher sa pro card, elle dédie sa médaille à son île de Moorea, et à la Polynésie française par extension.

De son côté, Sarah Petillon a indiqué être “très satisfaite, même si je n’ai pas fait un très bon classement”. “C’est pour moi une première aventure américaine, à Vegas, à Olympia. Je suis déjà super fière d’être venue, d’avoir présenté le physique que j’ai présenté.”

Les compétitions se poursuivent ce jeudi pour les hommes. Trois Tahitiens défendront leurs attributs : Tauhiro Yip en Bodybuilding, Vins Tetuanui en Mens’Classic et Laurent Villanova en Men’s Physique.